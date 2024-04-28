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    Тело четырехлетнего мальчика, пропавшего в Улан-Удэ, нашли в стиральной машине

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    Правоохранители в ходе поисков в рамках уголовного дела обнаружили пропавшего ребенка. Об этом 28 апреля сообщает СУ СК по Республике Бурятия.

    Четырехлетний мальчик пропал в субботу в Улан-Удэ из дома на Пристанской улице, оставшись без присмотра взрослых. Последний раз его видел дедушка. Было возбуждено уголовное дело. Начались поиски, и погибшего ребенка нашли в гараже, пристроенном к дому, — внутри стиральной машинки.

    «В настоящее время участниками следственно-оперативной группы проводится осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечается в сообщении.

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