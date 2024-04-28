Под Петербургом спасатели доставали ребенка из глиняной жижи. Мальчика засосало, когда он помогал отцу

Ребенок оказался в затруднительном положении, помогая отцу на приусадебном участке в Ломоносовском районе Ленобласти. Вытаскивать мальчика пришлось спасателям.
видео с сайта 47news.ru
Как сообщает 47news 28 апреля, накануне в деревне Сойкино отец с сыном готовились к дачному сезону.
Отцу вместе с соседями не хватило сил, чтобы освободить ребенка. Они обратились к сотрудникам МЧС. Приехавшие на место спасатели застали мальчика по пояс в воде. На ребенке зафиксировали веревку, на голову надели каску и стали тянуть.
На поверхности мальчика уложили на носилки и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован с переохлаждением.