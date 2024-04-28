    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    769мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    Под Петербургом спасатели доставали ребенка из глиняной жижи. Мальчика засосало, когда он помогал отцу

    2953
    4 комментария

    Ребенок оказался в затруднительном положении, помогая отцу на приусадебном участке в Ломоносовском районе Ленобласти. Вытаскивать мальчика пришлось спасателям.

    видео с сайта 47news.ru

    Как сообщает 47news 28 апреля, накануне в деревне Сойкино отец с сыном готовились к дачному сезону. 12-летний мальчик помогал обустраивать бетонный колодец. Школьник спустился вниз по лестнице, а подняться уже не смог — его засосала глиняная жижа.

    Отцу вместе с соседями не хватило сил, чтобы освободить ребенка. Они обратились к сотрудникам МЧС. Приехавшие на место спасатели застали мальчика по пояс в воде. На ребенке зафиксировали веревку, на голову надели каску и стали тянуть.

    Фото: фото с сайта 47news.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    На поверхности мальчика уложили на носилки и передали бригаде скорой помощи. Он госпитализирован с переохлаждением.

    Фото: фото с сайта 47news.ru

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Спасли ребенкаКолодец
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close