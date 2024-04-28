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    Солист «Коррозии металла» оштрафован за демонстрацию нацистской символики

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    4 комментария

    Солист группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий оштрафован на 1 тысячу рублей за демонстрацию нацистской символики. Такое решение вынес 28 апреля суд в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

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