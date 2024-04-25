Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из диктанта Победы

Диктант Победы проходит в этом году уже в шестой раз

Диктант Победы проходит в этом году уже в шестой раз Коллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Результаты диктанта Победы из года в год демонстрируют: знать всё о Великой Отечественной войне невозможно. Но ладно бы, если ошибки сдающие допускали только в самых сложных заданиях. Многие люди не справляются и со вполне простыми вопросами. Думаете, на легкотне вас не подловить? Попробуйте правильно ответить на эти 10 вопросов от создателей диктанта Победы.