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    Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из диктанта Победы

    Пока на всё не ответите, 9 Мая не отпразднуете

    4154
    1 комментарий
    Диктант Победы проходит в этом году уже в шестой раз
    Диктант Победы проходит в этом году уже в шестой разКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы
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    Результаты диктанта Победы из года в год демонстрируют: знать всё о Великой Отечественной войне невозможно. Но ладно бы, если ошибки сдающие допускали только в самых сложных заданиях. Многие люди не справляются и со вполне простыми вопросами. Думаете, на легкотне вас не подловить? Попробуйте правильно ответить на эти 10 вопросов от создателей диктанта Победы.

    Укажите дату снятия блокады Ленинграда.

    Фамилией какого известного русского военачальника была названа одна из крупных советских наступательных операций 1943 года?

    Кто из руководителей СССР 22 июня 1941 года выступил с обращением к гражданам о начале Великой Отечественной войны и завершил свое выступление словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»?

    В какой город был эвакуирован из Москвы диктор всесоюзного радио Юрий Левитан?

    Сколько городов после войны получили звание «Город-герой»?

    Кто написал слова песни «Священная война»?

    Как звали первую женщину, удостоенную звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны?

    Расположите в хронологическом порядке события 1943 года;

    а) пленение фельдмаршала Паулюса;
    б) прорыв блокады Ленинграда;
    в) Тегеранская конференция;
    г) освобождение Орла в ходе операции «Кутузов».

    На конференции в каком городе Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились об открытии в Европе Второго фронта?

    Как называлась операция, в ходе которой советские войска освободили Белоруссию, Литву и часть Польши?

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    Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из диктанта Победы

    На уроках истории вы что-то слышали про Великую Отечественную войну, но для диктанта Победы этого мало.

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    Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из диктанта Победы

    Неплохой результат! Но никому не помешает еще немного подучить историю.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из диктанта Победы

    Очень достойно! На диктанте Победы с вами уже мало кто сможет потягаться.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из диктанта Победы

    Блестяще! Вы можете не бояться писать диктант Победы: с ним вы справитесь лучше всех.

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    Диктант Победы проходит в этом году уже в шестой раз
    Диктант Победы проходит в этом году уже в шестой разКоллаж: Серафима Пантыкина / Городские порталы

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