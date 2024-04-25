Результаты диктанта Победы из года в год демонстрируют: знать всё о Великой Отечественной войне невозможно. Но ладно бы, если ошибки сдающие допускали только в самых сложных заданиях. Многие люди не справляются и со вполне простыми вопросами. Думаете, на легкотне вас не подловить? Попробуйте правильно ответить на эти 10 вопросов от создателей диктанта Победы.
Спорим, вас поставят в тупик эти 10 вопросов из диктанта Победы
Пока на всё не ответите, 9 Мая не отпразднуете
25 апреля 2024, 20:34
4154
Поделиться
Фамилией какого известного русского военачальника была названа одна из крупных советских наступательных операций 1943 года?
Расположите в хронологическом порядке события 1943 года;
На уроках истории вы что-то слышали про Великую Отечественную войну, но для диктанта Победы этого мало.
Неплохой результат! Но никому не помешает еще немного подучить историю.
Очень достойно! На диктанте Победы с вами уже мало кто сможет потягаться.
Блестяще! Вы можете не бояться писать диктант Победы: с ним вы справитесь лучше всех.