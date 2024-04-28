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    Как надо отдыхать после рабочий шестидневки — мастер-класс от панды Катюши

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    Панда Катюша в Московском зоопарке демонстрирует лучший способ отдыха после долгой рабочей недели. На видео, которое 28 апреля публикует директор зоопарка Светлана Акулова, любимица публики почти не меняет позу.

    видео из телеграм-канала Светланы Акуловой

    «Настроение: сонное после шестидневки», — отмечает Светлана Акулова.

    Катюша появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года у пары Диндин и Жуи. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

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