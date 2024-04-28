Как надо отдыхать после рабочий шестидневки — мастер-класс от панды Катюши

Панда Катюша в Московском зоопарке демонстрирует лучший способ отдыха после долгой рабочей недели. На видео, которое 28 апреля публикует директор зоопарка Светлана Акулова, любимица публики почти не меняет позу.
видео из телеграм-канала Светланы Акуловой
«Настроение: сонное после шестидневки», — отмечает Светлана Акулова.
Катюша появилась на свет в Москве в конце августа 2023 года у пары Диндин и Жуи. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.