    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 12

    3 м/с, зап

    769мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.78eur98.03

    В Пулково просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта. Люди тратятся на переупаковку

    5615
    20 комментариев

    В Пулково временно просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта, пользуясь его услугой. Чемоданы, обернутые самостоятельно в пищевую пленку и другую неподходящую упаковку, не принимаются. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель и подтвердили в пресс-службе аэропорта.

    «Пулково заставляет всех снимать упаковку с багажа. Рейсы задерживаются», — рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий днем 28 апреля, приложив к письму объявление и чек на 2000 рублей.

    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе Пулково подчеркнули, что рейсы не задерживаются, но пассажиров действительно просят упаковать багаж только определенным образом.

    «Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа — открыт дополнительный пункт обслуживания», — рассказывают в Пулково.

    Стоимость услуги по упаковке багажа составляет от 500 до 1000 рублей за одну сумку.

    «Диагностические работы имеют временный характер», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.

    На фоне приближения майских праздников возник ажиотаж на разных туристических направлениях. Так, 28 апреля наблюдаются пробки у границы с Эстонией и при въезде на Крымский мост.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПулковоАэропорт Пулково
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close