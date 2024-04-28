В Пулково просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта. Люди тратятся на переупаковку

В Пулково временно просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта, пользуясь его услугой. Чемоданы, обернутые самостоятельно в пищевую пленку и другую неподходящую упаковку, не принимаются. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель и подтвердили в пресс-службе аэропорта.
«Пулково заставляет всех снимать упаковку с багажа. Рейсы задерживаются», — рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий днем 28 апреля, приложив к письму объявление и чек на 2000 рублей.
В пресс-службе Пулково подчеркнули, что рейсы не задерживаются, но пассажиров действительно просят упаковать багаж только определенным образом.
«Для обеспечения непрерывной работы багажной системы в связи с проведением диагностики упакованные чемоданы принимаются только в пленке, соответствующей требованиям аэропорта. Пассажиры могут обратиться на официальные стойки для упаковки багажа — открыт дополнительный пункт обслуживания», — рассказывают в Пулково.
Стоимость услуги по упаковке багажа составляет от 500 до 1000 рублей за одну сумку.
«Диагностические работы имеют временный характер», — добавили в пресс-службе воздушной гавани.
На фоне приближения майских праздников возник ажиотаж на разных туристических направлениях. Так, 28 апреля наблюдаются пробки у границы с Эстонией и при въезде на Крымский мост.