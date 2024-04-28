В Пулково просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта. Люди тратятся на переупаковку

В Пулково временно просят упаковывать багаж только по стандартам аэропорта, пользуясь его услугой. Чемоданы, обернутые самостоятельно в пищевую пленку и другую неподходящую упаковку, не принимаются. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель и подтвердили в пресс-службе аэропорта.



«Пулково заставляет всех снимать упаковку с багажа. Рейсы задерживаются», — рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий днем 28 апреля, приложив к письму объявление и чек на 2000 рублей.