Песков: «Там, с той стороны, растет паника»

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника», — рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал 28 апреля в своём телеграм-канале.



«И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника», — сказал Песков, ссылаясь на слова непосредственных участников СВО.



Он подчеркнул, что «нам сейчас очень важно эту динамику поддержать» и, не останавливаясь, «идти по пути выполнения» задач спецоперации.



Песков добавил, что противник — «коллективный Запад плюс один» — будут однозначно тестировать Россию «на слабо».

