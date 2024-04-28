    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, ю-з

    769мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.78eur98.03

    Песков: «Там, с той стороны, растет паника»

    3987
    20 комментариев

    «С украинской стороны на фронтах нарастает паника», — рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого журналист опубликовал 28 апреля в своём телеграм-канале.

    «И эта информация прямо из первых рук. Там, с той стороны, растет паника», — сказал Песков, ссылаясь на слова непосредственных участников СВО.

    Он подчеркнул, что «нам сейчас очень важно эту динамику поддержать» и, не останавливаясь, «идти по пути выполнения» задач спецоперации.

    Песков добавил, что противник — «коллективный Запад плюс один» — будут однозначно тестировать Россию «на слабо».

    «Нам главное это слабо никогда не показать», — заявил Песков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПесковДмитрий Песков
    ЛАЙК2
    СМЕХ21
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close