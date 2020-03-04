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04.03.2020 08:35
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В ДТП с маршруткой в Киргизии погибли 7 человек, среди пострадавших – младенец

Семь человек погибли и шесть попали в больницу в результате столкновения двух машин на автодороге Бишкек – Ош в Киргизии.

Как сообщает «Спутник», 4 марта около часа ночи на 493-м километре трассы, близ села Бургонду (Джалал-Абадская область), столкнулись Mercedes Vito и Honda Jazz. Тела погибших доставили в морг для опознания. Пострадавших извлекли из машин и госпитализировали.

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Скриншот с сайта www.turmush.kg
Скриншот с сайта&nbsp;<a href="https://www.turmush.kg/" class="_">www.turmush.kg</a>
Скриншот с сайта www.turmush.kg
Скриншот с сайта&nbsp;<a href="https://www.turmush.kg/" class="_">www.turmush.kg</a>
Скриншот с сайта www.turmush.kg

По данным издания Turmush, погибли оба водителя, а также один пассажир «Мерседеса» и четыре пассажира «Хонды»: мужчины и молодая женщина. Среди пострадавших – две женщины и младенец. На фотографиях издания видно табличку с маршрутом: видимо, «Мерседес» – маршрутка.

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