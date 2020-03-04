Семь человек погибли и шесть попали в больницу в результате столкновения двух машин на автодороге Бишкек – Ош в Киргизии.



Как сообщает «Спутник», 4 марта около часа ночи на 493-м километре трассы, близ села Бургонду (Джалал-Абадская область), столкнулись Mercedes Vito и Honda Jazz. Тела погибших доставили в морг для опознания. Пострадавших извлекли из машин и госпитализировали.