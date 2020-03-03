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03.03.2020 23:31
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Дипломаты подтвердили, что коронавирусом в ОАЭ заболели члены российской команды велогонщиков. В больнице четверо

Двое заболевших коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах россиян являются членами российской велокоманды, которая собиралась принять участие в велогонке «Тур ОАЭ 2020». Об этом 3 марта сообщает посольство РФ в ОАЭ в своем Facebook.

Дипломаты уточнили, что россияне госпитализированы и им «оказывается вся необходимая помощь». Имена заболевших со ссылкой на свои источники назвал телеграм-канал Baza — якобы это велогонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович.

При этом генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин заявил РИА «Новости», что всего были госпитализированы четыре члена команды — два гонщика и два человека персонала. Двоих из них забирали на повторное тестирование, при этом никаких симптомов ни у кого из госпитализированных не было, уверяет Хамидулин.

Отметим, в команде состоит и двое человек из-под Петербурга — Дмитрий Страхов из Выборга и Сергей Чернецкий из Сертолово. Напомним, как стало известно ранее, российская велокоманда «Газпром-РусВело» уже шестой день находится в изоляции в отеле в ОАЭ из-за карантина по коронавирусу.

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