Дипломаты подтвердили, что коронавирусом в ОАЭ заболели члены российской команды велогонщиков. В больнице четверо

Двое заболевших коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах россиян являются членами российской велокоманды, которая собиралась принять участие в велогонке «Тур ОАЭ 2020». Об этом 3 марта сообщает посольство РФ в ОАЭ в своем Facebook.



Дипломаты уточнили, что россияне госпитализированы и им «оказывается вся необходимая помощь». Имена заболевших со ссылкой на свои источники назвал телеграм-канал Baza — якобы это велогонщик Игорь Боев и механик Дмитрий Филиппович.



При этом генеральный менеджер команды «Газпром-РусВело» Ренат Хамидулин заявил РИА «Новости», что всего были госпитализированы четыре члена команды — два гонщика и два человека персонала. Двоих из них забирали на повторное тестирование, при этом никаких симптомов ни у кого из госпитализированных не было, уверяет Хамидулин.

