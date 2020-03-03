Российских велогонщиков шестой день держат взаперти в отеле ОАЭ из-за коронавируса
Профессиональную велокоманду «Газпром-РусВело» шестой день удерживают в отеле в ОАЭ из-за карантина по коронавирусу. Об этом во вторник, 3 марта, написали в инстаграме сами спортсмены.
«Сотрудники и члены команды дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин»,— говорится в обращении команды.
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Велокоманда «Газпром-РусВело» шестой день удерживается в отеле в ОАЭ ⠀ Российская велокоманда «Газпром-РусВело» шестой день остается заблокированной в одном из отелей Абу-Даби после отмены двух этапов многодневной гонки «Тур ОАЭ» в связи с распространением коронавируса. ⠀ Сотрудники и члены команды дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов — отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин. Она остается изолированной на четвёртом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции. ⠀ Важно отметить, что более 500 человек из числа участников и организаторов гонки контактировали на протяжении пяти дней. Но в течение первых дней изоляции из отеля были освобождены 16 команд-участниц гонки и сотрудников мероприятия. ⠀ На видео зафиксирована очередная попытка забрать одного из россиян в госпиталь якобы для проведения дополнительного обследования. При этом медицинские сотрудники и представители власти не предоставили официальные документы. ⠀ Руководство команды «Газпром-РусВело» просит Международный союз велосипедистов (UCI), министерства иностранных дел России и других стран, граждане которых удерживаются в отеле, принять меры для разрешения ситуации. ⠀ ⠀ #GazpromRusVelo #велоспорт #болеемзанаших #UAE #covid19 #coronavirus #мид #коронавирус #новостиспорта #министерствоиностранныхдел @mid.rus #cycling #ciclismo #uci @uci_cycling @russianemirates
Велокоманда находится изолированной на четвертом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции. В течение первых дней изоляции из отеля были освобождены 16 команд—участниц гонки и сотрудники мероприятий.
Ранее организаторы страны отменили два этапа многодневной гонки «Тур ОАЭ» после того, как два итальянских сотрудника одной из команд сдали положительные тесты на наличие вируса.
Всего в мире число заболевших превышает 92 тыс. Умерли более 3,1 тыс., из них почти 3 тыс.— в Китае.