Профессиональную велокоманду «Газпром-РусВело» шестой день удерживают в отеле в ОАЭ из-за карантина по коронавирусу. Об этом во вторник, 3 марта, написали в инстаграме сами спортсмены.



«Сотрудники и члены команды дважды прошли медицинские тестирования на наличие коронавируса. Результаты тестов отрицательные. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать российскую команду без объяснения причин»,— говорится в обращении команды.

