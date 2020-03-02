Росфинмониторинг просит остерегаться своих звонков. Именем службы у банков воруют данные
Мошенники обзванивают банки и под видом сотрудников Росфинмониторинга выманивают конфиденциальную информацию клиентов. После такого общения кредитные организации рискуют подцепить вирусы.
С осторожностью относиться к своим звонкам Федеральная служба по финансовому мониторингу просит в релизе, опубликованном 2 марта. Отмечается, что аферисты обманывают банковских служащих, представляясь руководителями как центрального аппарата, так и территориальных подразделений ведомства.
«Выявлены случаи, когда мошенники для обмена информацией просят предоставить адрес электронной почты, на который путем рассылки электронных писем с не принадлежащих службе почтовых адресов может рассылаться вредоносное программное обеспечение», - предупреждают в релизе.
Основным интересом злоумышленников являются паспортные данные клиентов, номера банковских карт и другие сведения, которые, как напоминают в Росфинмониторинге, банки не должны разглашать по телефону.