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02.03.2020 23:15
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Росфинмониторинг просит остерегаться своих звонков. Именем службы у банков воруют данные

Мошенники обзванивают банки и под видом сотрудников Росфинмониторинга выманивают конфиденциальную информацию клиентов. После такого общения кредитные организации рискуют подцепить вирусы.

С осторожностью относиться к своим звонкам Федеральная служба по финансовому мониторингу просит в релизе, опубликованном 2 марта. Отмечается, что аферисты обманывают банковских служащих, представляясь руководителями как центрального аппарата, так и территориальных подразделений ведомства.

«Выявлены случаи, когда мошенники для обмена информацией просят предоставить адрес электронной почты, на который путем рассылки электронных писем с не принадлежащих службе почтовых адресов может рассылаться вредоносное программное обеспечение», - предупреждают в релизе.

Основным интересом злоумышленников являются паспортные данные клиентов, номера банковских карт и другие сведения, которые, как напоминают в Росфинмониторинге, банки не должны разглашать по телефону.

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