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02.03.2020 20:39
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ФАС не нашла нарушений в повышении стоимости архивных тарифов мобильной связи

Проверку обоснованности новых цен на старые тарифы мобильных операторов ФАС инициировала в январе 2020 года после сообщений в СМИ. Через полтора месяца служба рапортовала — абонентская плата увеличена без нарушений. Как сообщает ведомство 2 марта анализу подверглись более 4 тыс. тарифных планов

Изменения, уверены в ФАС, направлены то, чтобы стоимость архивных тарифов сравнялась с текущими. Абонентам, которым в уведомительном порядке повысили цены, некоторые операторы компенсировали безлимитными вызовами внутри сети операторов связи, дополнительными пакетами интернета, СМС, переносом остатка на следующий месяц, кэшбэком или скидками.

«Имело место влияние увеличения затрат на исполнение требований поправок к Федеральному закону «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»,— резюмируют в ФАС.

Мобильные операторы заявили о повышении стоимости ряда услуг, а также насильно перевели абонентов с выгодных архивных тарифов на текущие в погоне за улучшением рыночной ситуацией, на которую повлияли затраты на «закон Яровой».

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Комментарии (10)

а вы "порадуйте" яровую и телеком переходом на более дешевый тариф.
я вот "обрадовал" билайн на -1000/мес и внезапно осознал, что за последние три года отдал этим упырям около полтиника...
Киргуду
Блин, Фонтанка, когда редактирование комментариев сделаете? Хотя бы в течение 15 минут после добавления. Не в ту ветку ответил.
Киргуду
Тут вопрос был ли запрос подан официальным путем, или чем-то типа "телефонного права". Тут недавно на одном ИТ сайте была статья от владельца, как они обрабатывают запросы силовиков. Они у себя целый алгоритм разработали. По каким каналам должен прийти официальный запрос, как в зависимости от этого быть оформлен, разные шаблонные ответы в зависимости от ситуации и т.п. Так вот, за 19 год там от силовиков было 4 удовлетворенных запроса. А всякую шелупонь, приходящую с личных ящиков, либо вообще по телефону посылали в сад "пришлите официальный запрос". Ни разу не было ни официальных запросов, ни реакции. ВКонтакте точно сливает все напропалую, Яндекс - видимо да...
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