ФАС не нашла нарушений в повышении стоимости архивных тарифов мобильной связи
Проверку обоснованности новых цен на старые тарифы мобильных операторов ФАС инициировала в январе 2020 года после сообщений в СМИ. Через полтора месяца служба рапортовала — абонентская плата увеличена без нарушений. Как сообщает ведомство 2 марта анализу подверглись более 4 тыс. тарифных планов
Изменения, уверены в ФАС, направлены то, чтобы стоимость архивных тарифов сравнялась с текущими. Абонентам, которым в уведомительном порядке повысили цены, некоторые операторы компенсировали безлимитными вызовами внутри сети операторов связи, дополнительными пакетами интернета, СМС, переносом остатка на следующий месяц, кэшбэком или скидками.
«Имело место влияние увеличения затрат на исполнение требований поправок к Федеральному закону «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»,— резюмируют в ФАС.
Мобильные операторы заявили о повышении стоимости ряда услуг, а также насильно перевели абонентов с выгодных архивных тарифов на текущие в погоне за улучшением рыночной ситуацией, на которую повлияли затраты на «закон Яровой».