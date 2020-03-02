ФАС не нашла нарушений в повышении стоимости архивных тарифов мобильной связи

Проверку обоснованности новых цен на старые тарифы мобильных операторов ФАС инициировала в январе 2020 года после сообщений в СМИ. Через полтора месяца служба рапортовала — абонентская плата увеличена без нарушений. Как сообщает ведомство 2 марта анализу подверглись более 4 тыс. тарифных планов



Изменения, уверены в ФАС, направлены то, чтобы стоимость архивных тарифов сравнялась с текущими. Абонентам, которым в уведомительном порядке повысили цены, некоторые операторы компенсировали безлимитными вызовами внутри сети операторов связи, дополнительными пакетами интернета, СМС, переносом остатка на следующий месяц, кэшбэком или скидками.

