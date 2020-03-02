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02.03.2020 17:00
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Смольный и бизнес сообразят на четверых. Чиновники запускают новый механизм выкупа школ и детских садов у застройщиков

Смольный начал заключать с бизнесом четырёхсторонние соглашения о выкупе социальных объектов — школ, детских садов и поликлиник. Об этом сообщил 2 марта в ходе заседания городского правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

Если раньше город в лице комитета имущественных отношений (КИО) подписывал соглашение с застройщиком, то теперь к такому договору присоединятся банки и комитет по экономполитике.

Изменение схемы произошло из-за того, что девелоперы больше не могут привлекать средства дольщиков на создание соцобъектов и должны использовать механизм проектного финансирования, занимая деньги у банков. Комитет по экономполитике устанавливает ставки, по которым город будет покупать школы и детсады и, таким образом, гарантирует возврат вложений.

В 2019 году Смольный выкупил 45 объектов социнфраструктуры. К 2024 году в плане приобрести ещё 67. Только в 2020 году город потратит 7 млрд на три школы и 8 детских садов.

По словам Москаленко, в этом году ставка выкупа — 1,15–1,8 млн рублей за одно место для школы и 1,3–2,2 млн рублей для детского сада. Это средняя сумма, которую тратит сам город на такие объекты в рамках госзаказа. По сравнению с прошлым годом расценка на детские сады выросла на 14%. Это произошло из-за использования другого механизма расчёта, который, по словам Москаленко, является «более релевантным».

«Мы сейчас ведем диалог с 10 крупнейшими банками, с 6 подписали соглашение о вхождении в проект», — сказал глава комитета.

К запуску через этот механизм готовятся два проекта по возведению социальной инфраструктуры. Один из них — с участием Главстроя и Газпромбанка на Парнасе, второй — в Красносельском районе с участием БФА и Сбербанка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

260551481
Новый механизм где можно распилить куда привлекательнее...
Nafanka
А почему при СОЦИАЛИЗМЕ всем хватало мест в детских садах и школах?! Куда делись ЭТИ объекты?! Рождаемость при СОЦИАЛИЗМЕ была выше! Сейчас-то откуда ТАКИЕ проблемы?! ЭТО, в частности, про Ленинград
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