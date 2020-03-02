Смольный и бизнес сообразят на четверых. Чиновники запускают новый механизм выкупа школ и детских садов у застройщиков

Смольный начал заключать с бизнесом четырёхсторонние соглашения о выкупе социальных объектов — школ, детских садов и поликлиник. Об этом сообщил 2 марта в ходе заседания городского правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.



Если раньше город в лице комитета имущественных отношений (КИО) подписывал соглашение с застройщиком, то теперь к такому договору присоединятся банки и комитет по экономполитике.



Изменение схемы произошло из-за того, что девелоперы больше не могут привлекать средства дольщиков на создание соцобъектов и должны использовать механизм проектного финансирования, занимая деньги у банков. Комитет по экономполитике устанавливает ставки, по которым город будет покупать школы и детсады и, таким образом, гарантирует возврат вложений.

