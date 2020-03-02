Мобильный Интернет доберется до перегонов петербургского метро через год
МТС, «Билайн» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метро. Об этом сообщили в пиар-службах компаний 2 марта.
Операторы разделили между собой зоны работ. Так, МТС начали со 2-й и 4-й линий, «Билайн» — на 1-й и 3-й, Tele2 — на 3–1-й и 5-й.
«На данный момент у операторов есть связь в вестибюлях метро и на платформах станций, а соглашение позволит обеспечить абонентов всех трех операторов устойчивым сигналом также на протяжении перегонов между станциями», — сообщается в совместном пресс-релизе операторов.
Строительство ведется по единому техническому заданию во всех стандартах 2/3/4G. Окончание работ запланировано на 2021 год.
Напомним, ранее гендиректор Tele2 Россия Сергей Эмдин говорил, что мобильный интернет в метро - имиджевый проект, который не принесет большой прибыли.