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02.03.2020 13:48
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Мобильный Интернет доберется до перегонов петербургского метро через год

МТС, «Билайн» и Tele2 подписали соглашение о строительстве инфраструктуры в перегонах петербургского метро. Об этом сообщили в пиар-службах компаний 2 марта.

Операторы разделили между собой зоны работ. Так, МТС начали со 2-й и 4-й линий, «Билайн» — на 1-й и 3-й, Tele2 — на 3–1-й и 5-й.

«На данный момент у операторов есть связь в вестибюлях метро и на платформах станций, а соглашение позволит обеспечить абонентов всех трех операторов устойчивым сигналом также на протяжении перегонов между станциями», — сообщается в совместном пресс-релизе операторов.

Строительство ведется по единому техническому заданию во всех стандартах 2/3/4G. Окончание работ запланировано на 2021 год.

Напомним, ранее гендиректор Tele2 Россия Сергей Эмдин говорил, что мобильный интернет в метро - имиджевый проект, который не принесет большой прибыли.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

super0
Зачем заголовок поменяли? Манипуляции.
dragvs
А как быть с Мегафоном? У них ужасное качество в перегонах, я бы сказал что вообще ничего нет во многих.
Cashmare
и зачем оно вообще надо? для наркоманов, не могущих от экрана оторваться, есть вафля
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