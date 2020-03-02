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02.03.2020 11:42
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«Словно кубанский гопарь надевает казачью форму». Варламов впечатлился «петербургской Швейцарией» в Шушарах

Блогер и урбанист Илья Варламов прошёлся с экскурсией по посёлку Шушары. Свои впечатления москвич описал в посте, озаглавленном «Маленькая Швейцария в Петербурге».

В публикации Варламов делится секретом застройщиков, которые, по его словам, чтобы быстрее продать квартиры в новом микрорайоне, называют его «маленьким» и добавляют название «приличной» страны: например Англии или Швейцарии.

«Но часто названия достаются районам незаслуженно. Иногда скверный и убогий район примеряет на себя благородное название, словно кубанский гопарь надевает казачью форму с поддельными медальками. Шушары совершенно другой случай! С первых минут, как только я оказался там, мое сердечко было похищено этим шикарным местом!» — пишет Варламов.

Блогер отдельно отметил транспортную доступность микрорайона, которую обеспечивают «комфортабельные ПАЗики или маневренные маршрутки», а также станция метро, открытая в промзоне.

«Там в принципе почти нет пассажиров. Зато те счастливчики, которые решатся пройти около 4–5 километров до станции, смогут насладиться общением с дикими псами и полюбоваться промышленными пейзажами маленькой Швейцарии», — уточняет блогер.

Жители Шушар с ноября прошлого года ежедневно стояли в пикетах у Смольного с требованием обеспечить микрорайон социальной и транспортной инфраструктурой, а также не выдавать разрешение на строительство жилья до ликвидации нехватки по школам и детским садам. Недавно горожане сменили тактику и стали использовать наклейки на автомобильные стекла.

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Комментарии (1)

maarks1909
а что они хотели когда покупали квартиры там? Кому они верили в обещанный рай? Сами купили - на себя и жалуются пусть.
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