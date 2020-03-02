«Словно кубанский гопарь надевает казачью форму». Варламов впечатлился «петербургской Швейцарией» в Шушарах

Блогер и урбанист Илья Варламов прошёлся с экскурсией по посёлку Шушары. Свои впечатления москвич описал в посте, озаглавленном «Маленькая Швейцария в Петербурге».



В публикации Варламов делится секретом застройщиков, которые, по его словам, чтобы быстрее продать квартиры в новом микрорайоне, называют его «маленьким» и добавляют название «приличной» страны: например Англии или Швейцарии.



«Но часто названия достаются районам незаслуженно. Иногда скверный и убогий район примеряет на себя благородное название, словно кубанский гопарь надевает казачью форму с поддельными медальками. Шушары совершенно другой случай! С первых минут, как только я оказался там, мое сердечко было похищено этим шикарным местом!» — пишет Варламов.

