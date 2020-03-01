После полицейского тарана двое во Всеволожске дали бой патрулю
Погоню, таран и рукопашную могли наблюдать ранним утром в областном Всеволожске те, кто не спал. В силе и ловкости «соревновались» сотрудники ППС и родственники из Закавказья.
Как сообщили 1 марта «Фонтанке» в пресс-службе полицейского главка, события разворачивались 28 февраля. Еще не было и четырех утра. По Колтушскому шоссе на обочине ехал Mitsubishi. У дома №11 патруль попытался остановить «японца», но водитель дал по газам.
«В результате было организовано преследование, в ходе которого служебный автомобиль совершил столкновение с иномаркой нарушителя. Транспортное средство было остановлено, а водитель задержан», - отметили в ведомстве.
За рулем сидел 44-летний житель частного дома во Всеволожске, официально он не работает. Мужчина родом из Закавказья был нетрезв. Компанию ему составлял 21-летний сын. Он сидел на переднем пассажирском сиденье.
При оформлении ДТП отец и сын полезли в драку с двумя полицейскими, после чего младший из родственников сбежал. Юношу поймали только вечером 29-го числа. Произошло это, кстати, почти там, откуда началось ночное преследование - на Колтушском шоссе, но у дома №13. Сын, как и отец, работой официально не обременен.
Водитель получил протокол за пьяную езду, а уголовное дело за побои полицейским стали общим «достоянием» родственников. Младший задержан на двое суток, старшего отпустили под подписку.