После полицейского тарана двое во Всеволожске дали бой патрулю

Погоню, таран и рукопашную могли наблюдать ранним утром в областном Всеволожске те, кто не спал. В силе и ловкости «соревновались» сотрудники ППС и родственники из Закавказья.



Как сообщили 1 марта «Фонтанке» в пресс-службе полицейского главка, события разворачивались 28 февраля. Еще не было и четырех утра. По Колтушскому шоссе на обочине ехал Mitsubishi. У дома №11 патруль попытался остановить «японца», но водитель дал по газам.



«В результате было организовано преследование, в ходе которого служебный автомобиль совершил столкновение с иномаркой нарушителя. Транспортное средство было остановлено, а водитель задержан», - отметили в ведомстве.

