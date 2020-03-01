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01.03.2020 20:36
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После полицейского тарана двое во Всеволожске дали бой патрулю

Погоню, таран и рукопашную могли наблюдать ранним утром в областном Всеволожске те, кто не спал. В силе и ловкости «соревновались» сотрудники ППС и родственники из Закавказья.

Как сообщили 1 марта «Фонтанке» в пресс-службе полицейского главка, события разворачивались 28 февраля. Еще не было и четырех утра. По Колтушскому шоссе на обочине ехал Mitsubishi. У дома №11 патруль попытался остановить «японца», но водитель дал по газам.

«В результате было организовано преследование, в ходе которого служебный автомобиль совершил столкновение с иномаркой нарушителя. Транспортное средство было остановлено, а водитель задержан», - отметили в ведомстве.

За рулем сидел 44-летний житель частного дома во Всеволожске, официально он не работает. Мужчина родом из Закавказья был нетрезв. Компанию ему составлял 21-летний сын. Он сидел на переднем пассажирском сиденье.

При оформлении ДТП отец и сын полезли в драку с двумя полицейскими, после чего младший из родственников сбежал. Юношу поймали только вечером 29-го числа. Произошло это, кстати, почти там, откуда началось ночное преследование - на Колтушском шоссе, но у дома №13. Сын, как и отец, работой официально не обременен.

Водитель получил протокол за пьяную езду, а уголовное дело за побои полицейским стали общим «достоянием» родственников. Младший задержан на двое суток, старшего отпустили под подписку.

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Комментарии (6)

Lelik_Bolik
Проверить,на каком основании они здесь находятся,а если "мы же россияне"-на каком основании они получили гражданство РФ. Задолбали эти упыри. Пусть к туркам валял-в дёсны бахаются
LiChaBaTa
Жалко нашу полицию, которая реально боится применять оружие на поражение.
krasnonosov
Еще больше запускайте их в страну.
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