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01.03.2020 14:26
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«Чекиста» из Киева арестовали на месяц в Петербурге. На родине ему грозят неприятности посерьезней

Гражданин Украины Валентин Добровольский, который катался по петербургской кольцевой на БМВ Х5 с корочками сотрудника ФСБ, арестован. Но грозящее ему в России наказание куда мягче, чем на родине. Там возмездия жаждет обманутый инвестор.

О решении Приморского суда 1 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города. Валентин Добровольский до 27 марта будет находиться в СИЗО. Автоподставы с удостоверением на имя чекиста Федотова квалифицированы по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Максимальное наказание, которое его ждет за подделку документов, — год лишения свободы.

Между тем Украина ищет своего гражданина в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 190 УК. Это мошенничество в особо крупном размере, что карается сроком до 12 лет. По данным издания 47 News, на родине Валентин семь лет назад вышел на инвестора Куницына и предложил купить серверное оборудование за 60 тысяч долларов. Себя назвал украинцем, который 10 лет живёт в Великобритании. После этой сделки предложил вложиться в перспективный стартап — покупку 500 серверов стоимостью полмиллиона долларов для дальнейшего предоставления услуг хостинга. Инвестор клюнул. «Проект» просуществовал год — за это время Добровольский получил с коммерсанта 392 тысячи долларов, 4,7 тысячи евро, 26 тысяч рублей и 13 тысяч гривен. А потом исчез.

Как пишет 47 News, 32-летний Добровольский обитал ни в какой не в Англии, а в Сертолово. Когда к нему пришли с обысками, он потребовал переводчика.

Напомним, украинец был задержан 28 февраля после того, как пытался прижать к обочине другого водителя. Он угрожал ему, размахивая корочками сотрудника госбезопасности.

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Комментарии (2)

zavval
Чемодан, вокзал... и встреча с инвестором.)
sektor7
Клоун. В общую его.
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