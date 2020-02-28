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28.02.2020 15:43
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На КАД из BMW вытащили прокурора от ФСБ. Сомнения вызывает и форма, и удостоверение, и оружие

Сотрудники ГИБДД в Приморском районе Петербурга остановили BMW с двойными номерами и мужчиной с таким же количеством «должностей». Он был одет в прокурорскую форму, а удостоверение у него было от ФСБ.

Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news
Фото: 47news

Фотографии остановленного 28 февраля публикует 47News. По данным издания, автомобиль остановили на кольцевой автодороге около двух часов дня, в салоне в том числе сидел человек в форме прокурора и кобурой под ней. Среди документов нашлись водительские права, разрешение на оружие и удостоверение на имя «заместителя начальника отдела Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти» майора Федотова. Фотография в нем намекает на двойной оклад «прокурора». Майора задержали, оружие изъяли.

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Комментарии (6)

bessalamuchus
а если бы остановили ФСБшную машину, то вытащили бы судью военно-полевого суда северо-западного военного округа общей юрисдикции
13grubyrealist
А чел несовершеннолетний штоле? Пошто ему глазки на фото замазывают? Впрочем,подельники детсадовские всё равно его узнают,неуча.
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