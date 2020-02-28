На КАД из BMW вытащили прокурора от ФСБ. Сомнения вызывает и форма, и удостоверение, и оружие
Сотрудники ГИБДД в Приморском районе Петербурга остановили BMW с двойными номерами и мужчиной с таким же количеством «должностей». Он был одет в прокурорскую форму, а удостоверение у него было от ФСБ.
Фотографии остановленного 28 февраля публикует 47News. По данным издания, автомобиль остановили на кольцевой автодороге около двух часов дня, в салоне в том числе сидел человек в форме прокурора и кобурой под ней. Среди документов нашлись водительские права, разрешение на оружие и удостоверение на имя «заместителя начальника отдела Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти» майора Федотова. Фотография в нем намекает на двойной оклад «прокурора». Майора задержали, оружие изъяли.