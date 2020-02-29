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29.02.2020 17:37
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«Я сейчас твое ФСБ тебе в… засуну». Артист с погонами чекиста на кольцевой оказался Валентином из Киева

«Офицером ФСБ», которого накануне остановили на кольцевой автодороге Петербурга, оказался житель Украины. На родине его уже ждет местная полиция, а спортивного вида россиянин не поверил в погоны и не купился на клоунаду на КАД.

Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: скриншот с сайта youtube.com
Фото: фото с сайта 47news.ru

29 февраля издание 47news публикует подробности гастролей артиста с Украины на Северо-Западе РФ. Как выяснилось, за сутки до задержания мужчина в белой рубашке с золочеными погонами пытался остановить на кольцевой автомобилиста, прижимая его на своей БМВ Х5 к обочине и тряся красными «корочками». Но водитель на шоу не купился и ответил чекисту очень грубо: «Я сейчас твое ФСБ тебе в… засуну»

И еще и ближайшему наряду ГИБДД пожаловался. Благодаря водителю нужный БМВ и вычислили. За рулем в погонах майора ФСБ ехал 32-летний Валентин Добровольский из Киева.

«Еду на маскарад к другу, но к кому, не скажу», — все, что сказал он петербургским силовикам.

По данным издания, в 2011 году Валентин Добровольский организовал финансовую пирамиду на родине. Предлагал вкладывать деньги под процент. Люди верили и приносили от 500 до 50 тысяч долларов под разные ставки. А потом фирма исчезла с радаров. Поэтому украинский уголовный розыск просит петербургских коллег отдать им земляка. Те не против, потому что наказание за ношение чужих погон пустячное — штраф до 1500 рублей с конфискацией формы.

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Комментарии (8)

Peshekhod
А вот интересно, мужик, угрожая другому мужику засунуть куда-то там его, другого мужика, ФСБ, воспринимал другого мужика как мужика из ФСБ или как мужика с Украины?
Жора  
Сначала засунуть ксиву в (по адресу), а потом отправить на Украину.
260573211
Очень интересно, то есть изготовление фальшивых документов теперь вообще никак не карается?
Или старая финансовая пирамида всё ещё выручает товарища в таких случаях?
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