«Офицером ФСБ», которого накануне остановили на кольцевой автодороге Петербурга, оказался житель Украины. На родине его уже ждет местная полиция, а спортивного вида россиянин не поверил в погоны и не купился на клоунаду на КАД.

29 февраля издание 47news публикует подробности гастролей артиста с Украины на Северо-Западе РФ. Как выяснилось, за сутки до задержания мужчина в белой рубашке с золочеными погонами пытался остановить на кольцевой автомобилиста, прижимая его на своей БМВ Х5 к обочине и тряся красными «корочками». Но водитель на шоу не купился и ответил чекисту очень грубо: «Я сейчас твое ФСБ тебе в… засуну»

И еще и ближайшему наряду ГИБДД пожаловался. Благодаря водителю нужный БМВ и вычислили. За рулем в погонах майора ФСБ ехал 32-летний Валентин Добровольский из Киева.



«Еду на маскарад к другу, но к кому, не скажу», — все, что сказал он петербургским силовикам.



По данным издания, в 2011 году Валентин Добровольский организовал финансовую пирамиду на родине. Предлагал вкладывать деньги под процент. Люди верили и приносили от 500 до 50 тысяч долларов под разные ставки. А потом фирма исчезла с радаров. Поэтому украинский уголовный розыск просит петербургских коллег отдать им земляка. Те не против, потому что наказание за ношение чужих погон пустячное — штраф до 1500 рублей с конфискацией формы.

