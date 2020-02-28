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28.02.2020 19:12
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Эрдоган полетит к Путину в Москву

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 28 февраля.

«Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта. То есть на следующей неделе», — сказал он агентству ТАСС.

Напомним, что сегодня же президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

Ранее Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с президентами России и Франции, а также канцлером ФРГ до 5 марта. Но в последние дни ситуация в зоне деэскалации резко обострилась. Турция заявила о том, что за минувшие сутки потеряла в боевых действиях 33 своих солдата, и обвинила в этом не только правительственную армию САР, но и Россию. Сегодня же НАТО по просьбе Турции внепланово проведет встречу по ситуации в Идлибе.

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