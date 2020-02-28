Эрдоган полетит к Путину в Москву

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Москве 5 или 6 марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером 28 февраля.



«Действительно, сегодня обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. В настоящий момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта. То есть на следующей неделе», — сказал он агентству ТАСС.



Напомним, что сегодня же президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

