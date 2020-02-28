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28.02.2020 13:37
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Эрдоган позвонил Путину. Обсуждали всё то же

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе главы Турецкой Республики. Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации», — сказал он.

Путин и Эрдоган также обсудили возможность проведения контактов по Идлибу в ближайшее время на том или ином уровне.

Ранее Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с президентами России и Франции, а также канцлером ФРГ до 5 марта. Но в последние дни ситуация в зоне деэскалации резко обострилась. Турция заявила о том, что за минувшие сутки потеряла в боевых действиях 33 своих солдата, и обвинила в этом не только правительственную армию САР, но и Россию. Сегодня же НАТО по просьбе Турции внепланово проведет встречу по ситуации в Идлибе.

Напомним, 21 февраля президент Турции Эрдоган позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить эскалацию военных действий в Идлибе, а накануне её Путин обсуждал в трехсторонних переговорах с главами ФРГ и Франции. Меркель и Макрон заявили, что готовы организовать четырехсторонние переговоры с президентом Эрдоганом.

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