Список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь», пополнили еще пять марок
Минпромторг России расширил перечень легковых автомобилей, которые облагаются «налогом на роскошь». В список машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей в 2020 году вошли модели марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Согласно действующему законодательству, транспортный налог на легковые автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей считается с коэффициентом 1,5. Причем для машин возрастом 1–2 года он рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,3, а для двух-трехлетних — с минимальным 1,1. Владельцы автомобилей ценой от 5 до 10 миллионов рублей и возрастом 5 лет должны платить налог в двойном размере, в ценой 10–15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.
Перечень автомобилей, подлежащий применению в очередном налоговом периоде 2020 года, был опубликован на сайте Минпромторга 28 февраля. В этом году список автомобилей в категории от 3 до 5 миллионов рублей вырос по сравнению с 2019 годом на 54 пункта, составив 632 машины. Его дополнили автомобили марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, сообщает РИА Новости. Среди них, к примеру, Honda Pilot, Mazda CX-9 и Subaru Outback.
В перечень машин стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей попали 484 автомобиля (на 38 больше). Список автомобилей ценой от 10 до 15 миллионов рублей в 2020 году составил 100 машин, что на 3 больше, чем в 2019 году. Перечень машин стоимостью более 15 миллионов рублей вырос на 9 наименований, составив 82 автомобиля.