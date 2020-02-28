Список автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь», пополнили еще пять марок

Минпромторг России расширил перечень легковых автомобилей, которые облагаются «налогом на роскошь». В список машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей в 2020 году вошли модели марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.



Согласно действующему законодательству, транспортный налог на легковые автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей считается с коэффициентом 1,5. Причем для машин возрастом 1–2 года он рассчитывается с повышающим коэффициентом 1,3, а для двух-трехлетних — с минимальным 1,1. Владельцы автомобилей ценой от 5 до 10 миллионов рублей и возрастом 5 лет должны платить налог в двойном размере, в ценой 10–15 миллионов рублей и возрастом 10–20 лет — в тройном.