Минпромторг обсуждает повышение планки цены на машины, попадающие под «налог на роскошь»

В Министерстве промышленности и торговли России обсуждают возможность повысить начальную планку стоимости автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 17 декабря рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Вы имеете в виду повышение начальной планки? Да, обсуждаем, потому что нужно, чтобы справедливость была», — цитирует министра ТАСС.
По действующему закону, под так называемый налог на роскошь попадают автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Владельцы машин ценой от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом до 3 лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. На машины стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей и возрастом до 5 лет налог платится в двойном размере, а на машины дороже 10 миллионов рублей и младше 10 лет — в тройном.
В феврале Минпромторг РФ расширил список попадающих под повышенный налог автомобилей на 87 моделей. В перечень, например, входят машины таких брендов, как Chevrolet, Ford, KIA, Volkswagen, Volvo, Nissan, Honda, Mazda и Subaru. В министерстве отмечают, что не ставят цель увеличить или уменьшить список, а отражают информацию, предоставленную автопроизводителями.
«Перечень формируется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий автомобилей, предоставленных в Минпромторг России производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств», — поясняли в министерстве.