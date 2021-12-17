Минпромторг обсуждает повышение планки цены на машины, попадающие под «налог на роскошь»

В Министерстве промышленности и торговли России обсуждают возможность повысить начальную планку стоимости автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 17 декабря рассказал журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.



«Вы имеете в виду повышение начальной планки? Да, обсуждаем, потому что нужно, чтобы справедливость была», — цитирует министра ТАСС.

По действующему закону, под так называемый налог на роскошь попадают автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей. Владельцы машин ценой от 3 до 5 миллионов рублей и возрастом до 3 лет должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,1. На машины стоимостью от 5 до 10 миллионов рублей и возрастом до 5 лет налог платится в двойном размере, а на машины дороже 10 миллионов рублей и младше 10 лет — в тройном.