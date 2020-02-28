Законодательное собрание не будет расследовать обрушение СКК

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга 28 февраля решил, что парламентское расследование обстоятельств обрушения спортивно-концертного комплекса «Петербургский» и обстоятельств гибели при этом рабочего не отвечает требованиям по таким расследованиям. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Представитель концессионера — компании «СКА Арена», руководитель аппарата гендиректора Александр Кокорин заявил, что «оценку дадут следственные органы». Также он подтвердил, что подрядчиком при демонтаже выступала компания «СК Прайд», хотя ранее ее гендиректор отрицал причастность к разборке аварийной крыши.

Представитель комитета по охране памятников сообщила, что, скорее всего, разрешение КГИОП на проведение работ в СКК не требуется, так как здание не является памятником или объектом охраны. Депутаты Борис Вишневский и Александр Рассудов ранее подавали заявление о признании комплекса объектом культурного наследия. Однако комитет по охране памятников сослался на решение суда и попросил принести документ после 31 января. Именно в этот день обрушилось здание. Представитель Госстройнадзора Вячеслав Захаров подтвердил, что в службу не поступал проект демонтажа, уточнив, что это не являлось обязательной процедурой, поскольку работы, предполагающие частичный демонтаж аварийных конструкций, пользователь мог проводить самостоятельно. Представитель юридического управления аппарата Заксобрания Павел Чилипенок констатировал, что управление не нашло юридические основания для проведения парламентского расследования. «Установление причинно-следственных связей между действиями должностных лиц... и гибелью Матвея Кучерова является предметом расследования в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации», — добавил он.

Вишневский поинтересовался, почему соглашение заключили с компанией, которой исполнилось только два года, тогда как в документации требовался пятилетний опыт работ. Глава комитета по инвестициям Роман Голованов пояснил, что практика подразумевает участие в концессии консорциума и что «СКА Арена» заключила меморандум со «Стройтрансгазом». У последнего такой опыт есть. Алексей Рассудов со ссылкой на ответ вице-губернатора Максима Соколова напомнил, что был заключен контракт на проведение противоаварийных работ на кровле, его стоимость составила 99 тысяч рублей. «А теперь войдем в детали. Скажите мне, за 99 тысяч на такой уникальной кровле огромной площади реально провести противоаварийные работы? Давайте возьмем расценки, по которым у нас ремонтируются кровли городского жилищного фонда на торгах, которые проводит жилищное агентство при районных администрациях. Там суммы на порядок выше», — сказал парламентарий. И предложил «честно ответить самим себе», что за такие средства определенные люди готовили здание к противоположному.