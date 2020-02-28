«Бегунок», «Купчик» или «Шушарик». Для трамвайной линии от Купчино до Славянки выбрали название, оно уже есть в заголовке

По его словам, больше всего среди вариантов было «птичьих» названий, по аналогии с Чижиком. «Хотелось привязаться к местному названию», — объяснил выбор Панкратов и подарил авторам оригинального названия — семье Власовых — электросамокат. Варианты названия принимались на специальном сайте, а также через страницу губернатора Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте». Стоит отметить, что были и не только птичьи, а такие как «Бегунок», «Купчик», «Шушарик» и другие.

Строительство линии начнется в 2021 году, до этого времени компания разрабатывает проектную документацию. «Фонтанка» подробно рассказывала о новой линии: в её строительство будет вложено 25 млрд рублей, по ней будет ездить 22 трамвая и будет 15 остановок. Инфраструктура будет возводиться по концессионному соглашению, которое было заключено с ООО «БалтНедвижСервис» в октябре 2019 года.



Концессионер — плод любви компании «АБЗ-1» и Газпромбанка. Прежде чем с их совместной фирмой было подписано соглашение, прошел конкурс, в котором «БалтНедвижСервису» удалось выиграть у предприятия ВТБ и ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг». Победа досталось благодаря предложению снизить максимальную сумму городского эксплуатационного платежа на треть — с 89,6 млрд рублей до 58,1 млрд.

