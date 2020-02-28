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28.02.2020 09:42
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«Бегунок», «Купчик» или «Шушарик». Для трамвайной линии от Купчино до Славянки выбрали название, оно уже есть в заголовке

«Славянка» — так будет называться трамвайная линия Купчино — Шушары — Славянка. Об этом 28 февраля сообщил директор компании-концессионера «БалтНедвижСервис» Дмитрий Панкратов.

По его словам, больше всего среди вариантов было «птичьих» названий, по аналогии с Чижиком. «Хотелось привязаться к местному названию», — объяснил выбор Панкратов и подарил авторам оригинального названия — семье Власовых — электросамокат. Варианты названия принимались на специальном сайте, а также через страницу губернатора Петербурга Александра Беглова во «ВКонтакте». Стоит отметить, что были и не только птичьи, а такие как «Бегунок», «Купчик», «Шушарик» и другие.

Строительство линии начнется в 2021 году, до этого времени компания разрабатывает проектную документацию. «Фонтанка» подробно рассказывала о новой линии: в её строительство будет вложено 25 млрд рублей, по ней будет ездить 22 трамвая и будет 15 остановок. Инфраструктура будет возводиться по концессионному соглашению, которое было заключено с ООО «БалтНедвижСервис» в октябре 2019 года.

Концессионер — плод любви компании «АБЗ-1» и Газпромбанка. Прежде чем с их совместной фирмой было подписано соглашение, прошел конкурс, в котором «БалтНедвижСервису» удалось выиграть у предприятия ВТБ и ООО «СЕСТ Инфраструктурный консалтинг». Победа досталось благодаря предложению снизить максимальную сумму городского эксплуатационного платежа на треть — с 89,6 млрд рублей до 58,1 млрд.

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Комментарии (12)

Игорь Ломакин
Почему, как только что появляется новое в стране, ПЕТЕРБУРГЕ, так сразу начинается ор и хай: зачем?-кому это надо?-всё распилят и по оффшорам распихают...
Такая мода у русофобов практикуется активно все годы правления Путина.
Блин, да закапывайтесь все в пещеры, в землянки, норы, ездите на волках-медведях, жрите кору с деревьев, одевайтесь в газетные ошмётки с помойки и тогда -то наверно успокоитесь?
daisychain
>«Хотелось привязаться к местному названию»

А не демаскирует ли название трамвая "Славянка" стратегический поселок "Славянка"? А вдруг об этом узнают солдаты НАТО, посмотрев на карту трамвайных путей СПб?
terry18
В Славянке есть железная дорога. Построить платформу и всё, никакой многомиллиардный трамвай не нужен.
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