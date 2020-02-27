Сладости в России могут подорожать на 7–10% из-за планов по маркировке товаров
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 7–10% из-за введения маркировки продукции. Такой прогноз озвучил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко 27 февраля на конференции «Торты. Вафли. Печенье. Пряники-2020» в Москве, сообщает «Интерфакс».
По оценке организации, на приобретение оборудования для нанесения средств идентификации потребуется как минимум 42 млрд рублей. Кроме того, текущие ежегодные затраты могут составить порядка 60 млрд рублей. «Это может привести к общему росту средней цены единицы товара на 7–10%», — сказал Носенко.
При этом в эффективности таких затрат кондитеры сомневаются. Маркировка нацелена на сокращение доли контрафакта на определенном рынке, но «на кондитерском рынке контрафакта нет», — отметил глава ассоциации.
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года. К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.
С июня 2020 года планируется ввести маркировку готовой молочной продукции, сейчас идет пилотный проект. Производители неоднократно жаловались на значительные расходы, которые им предстоит понести из-за маркировки.