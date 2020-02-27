Сладости в России могут подорожать на 7–10% из-за планов по маркировке товаров

Кондитерские изделия в России могут подорожать на 7–10% из-за введения маркировки продукции. Такой прогноз озвучил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко 27 февраля на конференции «Торты. Вафли. Печенье. Пряники-2020» в Москве, сообщает «Интерфакс».



По оценке организации, на приобретение оборудования для нанесения средств идентификации потребуется как минимум 42 млрд рублей. Кроме того, текущие ежегодные затраты могут составить порядка 60 млрд рублей. «Это может привести к общему росту средней цены единицы товара на 7–10%», — сказал Носенко.