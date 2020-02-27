FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -2
65.52р71.24р
27.02.2020 17:02
0
Печать

Время кутаться в тёплые одеяла. Февраль заготовил сюрприз для петербуржцев в последние дни календарной зимы

Аномально тёплый февраль заготовил прохладное прощание с уходящей зимой. Жителей Петербурга и Ленобласти ждут морозы.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, 28 февраля в Петербурге столбик термометра опустится до -3, ночью похолодает до -5. Днём прогнозируется облачная погода, возможен небольшой снег. В Ленобласти ночью местами ожидается мороз до -13 градусов.

29 февраля температура воздуха в течение суток в Северной столице будет колебаться от 0 до -6 градусов. Осадков днём не предвидится, на дорогах возможна гололедица. В Ленобласти днём потеплеет до ноля градусов, ночью синоптики обещают похолодание до -13.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний