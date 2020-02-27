Дело о сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России, возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько — в Пензе и Москве. Участники движения, считает следствие, готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу. В Петербурге к уголовной ответственности привлечены трое. Юлий Бояршинов признаёт вину частично, Виктор Филинков свою причастность отрицает. Игорь Шишкин пошёл на сделку со следствием. Пензенским участникам «Сети» 10 февраля 2020 года назначили сроки от 6 до 18 лет строгого режима. Приговор основан в том числе на материалах, в легитимности которых сомневается защита петербургских фигурантов. Суровые наказания вызвали общественное возмущение. В петициях педагогов, ученых, деятелей культуры, студентов, журналистов и прочих профессиональных групп говорилось о пытках. Тысячи человек авторизованно протестуют против жестокости и судебного произвола.