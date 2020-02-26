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Происшествия

26.02.2020 12:32
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«Вежливый» «Чижик» полз со скоростью пешехода за идущей дамой там, где другой девушке удалось зайти под трамвай

То, что виновниками ДТП с пешеходами не всегда становятся водители, демонстрирует видео из Красногвардейского района Санкт-Петербурга. На этот раз ДТП не случилось, но у пешехода явно не было сочувствующих.

У пересечения проспектов Наставников и Ударников вагоновожатому «Чижика» пришлось несколько десятков метров ехать со скоростью пешехода, чтобы не ударить молодую женщину, идущую перед ним вдоль трамвайных путей. Видео с «вежливым» «Чижиком» появилось 26 февраля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». 

Когда девушка дошла до остановки, один из мужчин, ждавших там трамвай, довольно резко посоветовал ей покинуть зону движения электротранспорта. Можно предположить, что девушка была в наушниках и попросту не слышала, что сзади едет трамвай, тем более что «Чижик» довольно тихий.

Скриншот из видео группы&nbsp;«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Скриншот из видео группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Скриншот из видео группы&nbsp;«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Скриншот из видео группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Там же, на Наставников, 13 февраля «Чижик» сбил девушку. Камера, установленная в кабине трамвая, сняла, как пешеход уверенной походкой вышла наперерез вагону. Вчера, к слову, на камеру попало ещё одно ДТП с «Чижиком», на проспекте Косыгина: он, хоть и двигался не быстро, не смог разъехаться с полицейским УАЗом «Патриотом», который вёз в суд любопытного подозреваемого.

Серьёзное ДТП с пешеходом и трамваем случилось 20 февраля на Синопской набережной: мужчина пересекал пути вне зоны пешеходного перехода.

Трамваи и троллейбусы не могли доехать до Финляндского вокзала из-за столкновения «Фольксвагена Поло» и «Форда Фокуса» на улице Комсомола, 3, сообщают в «ДТП и ЧП».

Статистика ДТП с пешеходами впечатляет: ГИБДД подсчитала, что с 1 по 27 января в Петербурге и области под колесами машин погибли 25 человек и более 200 пострадали. При этом в январе в Петербурге инспекторы привлекли к ответственности за непропуск пешеходов более 3 тысяч водителей, а пешеходов-нарушителей оказалось 4,5 тысячи.

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Комментарии (1)

maarks1909
Вот таких нужно брать и сажать суток на 30 -ть исправительных работ под бравые марши, что бы музыку наслушалась на всю жизнь, а потом винят вагоновожатых и водителей.
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