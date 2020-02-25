Яркое ДТП на Косыгина в лучах восходящего солнца не только прославилось участием в нём охотника за смартфонами, победившего робота Бамблби. Оно ещё и попало в поле зрения камеры наблюдения и теперь доступно всем желающим.



ДТП произошло 25 февраля около 10:10 на пересечении проспекта Косыгина с улицей Передовиков. На записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что полицейский УАЗ «Патриот» выезжает с Передовиков, когда зелёный сигнал светофора уже загорается для потока по Косыгина. Медленно движущийся трамвай «Чижик» немного сдвигает УАЗ, и они останавливаются. Проблесковый маячок на служебной машине ясно видно уже после столкновения, но это не значит, что его не было: качество видеозаписи не идеальное.