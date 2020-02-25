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Происшествия

25.02.2020 14:43
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Камера подглядела, как «Чижик» разворачивает полицейский УАЗ с едущим на суд обидчиком человека-паука

Яркое ДТП на Косыгина в лучах восходящего солнца не только прославилось участием в нём охотника за смартфонами, победившего робота Бамблби. Оно ещё и попало в поле зрения камеры наблюдения и теперь доступно всем желающим.

ДТП произошло 25 февраля около 10:10 на пересечении проспекта Косыгина с улицей Передовиков. На записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что полицейский УАЗ «Патриот» выезжает с Передовиков, когда зелёный сигнал светофора уже загорается для потока по Косыгина. Медленно движущийся трамвай «Чижик» немного сдвигает УАЗ, и они останавливаются. Проблесковый маячок на служебной машине ясно видно уже после столкновения, но это не значит, что его не было: качество видеозаписи не идеальное.

ДТП, напомним, вызвало 40-минутную задержку в движении трамваев, сообщили «Фонтанке» в Транспортной концессионной компании. О любопытном пассажире «Фонтанка» также уже писала. По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, УАЗ вёз в суд обвиняемого в грабеже Андрея Пегова. Этот гражданин в День защитника Отечества отличился в ТРЦ «Заневский Каскад», украв телефон у аниматора в костюме человека-паука. Коллега потерпевшего, робот Бамблби бросился на помощь, но не смог остановить злодея. А вот профессиональный охранник ТРК смог.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Кадр из видео «Мегаполиса» в vk.com/spb_today
Кадр из видео «Мегаполиса» в vk.com/spb_today

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