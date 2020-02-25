Охранник стал самым крутым супергероем. В Петербурге у человека-паука отобрали айфон, робот Бамблби его не защитил

Охранник торгового центра в Петербурге проявил хватку на своём рабочем посту. Двое аниматоров, закованные в костюмы супергероя и робота, не смогли вернуть восьмой айфон. Только обычному человеку эта миссия оказалась под силу.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 февраля, Красногвардейский районный суд арестовал обвиняемого в грабеже Андрея Пегова. Двумя днями ранее в ТРЦ «Заневский Каскад» аниматоры в костюмах человека-паука и робота Бамблби проводили благотворительную развлекательную программу. Музыкальное сопровождение на конкурсах включали с помощью подключенного к колонке мобильного телефона. Apple iPhone 8+ принадлежит человеку-пауку.