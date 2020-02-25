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Происшествия

25.02.2020 12:45
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Охранник стал самым крутым супергероем. В Петербурге у человека-паука отобрали айфон, робот Бамблби его не защитил

Охранник торгового центра в Петербурге проявил хватку на своём рабочем посту. Двое аниматоров, закованные в костюмы супергероя и робота, не смогли вернуть восьмой айфон. Только обычному человеку эта миссия оказалась под силу.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 февраля, Красногвардейский районный суд арестовал обвиняемого в грабеже Андрея Пегова. Двумя днями ранее в ТРЦ «Заневский Каскад» аниматоры в костюмах человека-паука и робота Бамблби проводили благотворительную развлекательную программу. Музыкальное сопровождение на конкурсах включали с помощью подключенного к колонке мобильного телефона. Apple iPhone 8+ принадлежит человеку-пауку.

По версии следствия, Пегов спокойно подошёл к колонке, забрал смартфон и поторопился скрыться. Манипуляции заметил робот Бамблби, аниматор стал кричать. «Но Бамблби не смог остановить Пегова, зато это смог сделать охранник ТРЦ», — добавили в объединённой пресс-службе судов.

Пегов против заключения под стражу не возражал. Он арестован сроком до 22 марта. По пути в суд подозреваемого также ждало небольшое приключение. Автомобиль полиции, в котором везли Пегова, попал в аварию с трамваем «Чижик» на перекрестке проспекта Косыгина и улицы Передовиков.

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Комментарии (1)

Ser_N0771
— Украл, выпил — в тюрьму! Украл, выпил — в тюрьму! Романтика!.. (с)

правда выпить герою не дали...
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