Охранник стал самым крутым супергероем. В Петербурге у человека-паука отобрали айфон, робот Бамблби его не защитил
Охранник торгового центра в Петербурге проявил хватку на своём рабочем посту. Двое аниматоров, закованные в костюмы супергероя и робота, не смогли вернуть восьмой айфон. Только обычному человеку эта миссия оказалась под силу.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 25 февраля, Красногвардейский районный суд арестовал обвиняемого в грабеже Андрея Пегова. Двумя днями ранее в ТРЦ «Заневский Каскад» аниматоры в костюмах человека-паука и робота Бамблби проводили благотворительную развлекательную программу. Музыкальное сопровождение на конкурсах включали с помощью подключенного к колонке мобильного телефона. Apple iPhone 8+ принадлежит человеку-пауку.
По версии следствия, Пегов спокойно подошёл к колонке, забрал смартфон и поторопился скрыться. Манипуляции заметил робот Бамблби, аниматор стал кричать. «Но Бамблби не смог остановить Пегова, зато это смог сделать охранник ТРЦ», — добавили в объединённой пресс-службе судов.
Пегов против заключения под стражу не возражал. Он арестован сроком до 22 марта. По пути в суд подозреваемого также ждало небольшое приключение. Автомобиль полиции, в котором везли Пегова, попал в аварию с трамваем «Чижик» на перекрестке проспекта Косыгина и улицы Передовиков.