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Происшествия

25.02.2020 11:18
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Яркое начало дня: «Патриот» полиции и «Чижик» бодались на Косыгина в лучах солнца

Яркое ДТП в солнечный вторник, 25 февраля, задержало на 40 минут жителей Красногвардейского района Петербурга, добирающихся на работу на общественном транспорте.

На пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков столкнулись трамвай «Чижик» и машина ППС — УАЗ «Патриот» УМВД Красногвардейского района. Об аварии очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В Транспортной концессионной компании «Фонтанке» пояснили, что задержка в движении трамваев составила 41 минуту: остановка произошла в 10:10, а в 10:51 проезд возобновился.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Судя по всему, никто не пострадал. По данным «Яндекс.Карт», небольшой затор собрался на улице Передовиков.

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