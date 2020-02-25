Яркое начало дня: «Патриот» полиции и «Чижик» бодались на Косыгина в лучах солнца
Яркое ДТП в солнечный вторник, 25 февраля, задержало на 40 минут жителей Красногвардейского района Петербурга, добирающихся на работу на общественном транспорте.
На пересечении проспекта Косыгина и улицы Передовиков столкнулись трамвай «Чижик» и машина ППС — УАЗ «Патриот» УМВД Красногвардейского района. Об аварии очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В Транспортной концессионной компании «Фонтанке» пояснили, что задержка в движении трамваев составила 41 минуту: остановка произошла в 10:10, а в 10:51 проезд возобновился.
Судя по всему, никто не пострадал. По данным «Яндекс.Карт», небольшой затор собрался на улице Передовиков.