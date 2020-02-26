Доходы таксистов из-за агрегаторов упали втрое, что провоцирует рост ДТП, выяснили аналитики
Как повлияло развитие агрегаторов на рынок такси, выяснила Высшая школа экономики на примере Москвы. Число горожан, пользующихся такси, с 2012 года выросло почти в шесть раз, а доходы водителей упали почти втрое. Побочный эффект быстрого роста рынка — снижение качества вождения и увеличение числа происшествий. Агрегаторы с такими выводами не согласны. Об этом 26 февраля пишет РБК.
Цифры таковы. Агрегаторы массово распространились в 2012 году. Рынок таксомоторных перевозок в Москве, по оценке ВШЭ, в 2011–2015 годах рос в среднем на 61% в год, в 2015–2019 годах — на 14% в год, и в 2019 году достиг 157,3 млрд руб. Если бы агрегаторы не появились, то к 2019 году он составлял бы 36,2 млрд руб., а число поездок — 72 миллиона против 324 миллионов, зарегистрированных в прошлом году, предполагают исследователи. В 2012 году москвичи заказывали такси в среднем шесть раз в месяц и пользовались им 335 тысячи человек, а в 2018 году пользователей стало 2 миллиона, и один человек заказывал такси уже десять раз в месяц.
Причина простая — снижение среднего чека на поездку. Он упал с 627 рублей в 2014 году до 484 рублей в 2019-м. При этом если в 2012 году средняя выручка таксиста составляла 6985 рублей в день, а его средний доход (то, что остаётся водителю на руки) — 3937 рублей, то в 2019-м выручка снизилась до 5660 рублей, а доход — до 1382 рублей. По сравнению с 2013 годом (когда выручка и доход достигли пиковых значений) в 2019-м выручка сократилась на 32,6%, а доходы — на 71,6%. Расходы на комиссии и аренду автомобиля выросли в 3,5 раза.
Снижение доходов заставляет водителей увеличивать рабочий день, они больше утомляются, и повышается вероятность ДТП. При отсутствии адекватного регулирования рынка негативные последствия его стремительного роста (ДТП, смертность и заболевания водителей такси) будут усиливаться, считают аналитики ВШЭ.
Исследование базируются на опросе пассажиров (1571 респондент) и таксистов (101 респондент) в Москве, а также представителей трех таксопарков, учтены данные Росстата, столичного департамента транспорта, отчёты о деятельности таксомоторных компаний и прочая информация.