Доходы таксистов из-за агрегаторов упали втрое, что провоцирует рост ДТП, выяснили аналитики

Как повлияло развитие агрегаторов на рынок такси, выяснила Высшая школа экономики на примере Москвы. Число горожан, пользующихся такси, с 2012 года выросло почти в шесть раз, а доходы водителей упали почти втрое. Побочный эффект быстрого роста рынка — снижение качества вождения и увеличение числа происшествий. Агрегаторы с такими выводами не согласны. Об этом 26 февраля пишет РБК.



Цифры таковы. Агрегаторы массово распространились в 2012 году. Рынок таксомоторных перевозок в Москве, по оценке ВШЭ, в 2011–2015 годах рос в среднем на 61% в год, в 2015–2019 годах — на 14% в год, и в 2019 году достиг 157,3 млрд руб. Если бы агрегаторы не появились, то к 2019 году он составлял бы 36,2 млрд руб., а число поездок — 72 миллиона против 324 миллионов, зарегистрированных в прошлом году, предполагают исследователи. В 2012 году москвичи заказывали такси в среднем шесть раз в месяц и пользовались им 335 тысячи человек, а в 2018 году пользователей стало 2 миллиона, и один человек заказывал такси уже десять раз в месяц.