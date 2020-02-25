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Власть

25.02.2020 16:29
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Суд признал незаконным избрание оппозиционера Павла Швеца главой МО № 72

Фрунзенский районный суд 25 февраля признал незаконным избрание главой муниципального образования № 72 оппозиционера Павла Швеца, передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседаний. Иск подал глава фракции «Единой России» в МО депутат Игорь Артемьев.

Как утверждал истец, первое заседание нового состава совета после сентябрьских выборов было проведено с нарушением регламента, а это значит, что и все принятые на нем решения недействительны. В том числе, и об избрании главой совета депутата от «Партии Роста» Павла Швеца. По мнению Артемьева, инициировать первое заседание могла только муниципальная избирательная комиссия, и оно должно было пройти 1 октября.

В муниципалитете у «Партии Роста» 15 из 20 мандатов, остальные —  у представителей «Единой России». Впервые совет собрался 25 сентября, срочность обуславливала необходимость отзыва из Минюста документов об изменении устава МО, которое увеличивало бы кворум с 11 до 17 депутатов.

Швец подтвердил, что оспорит решение суда. Подробнее в ближайшее время читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Старший Плиний
Насмешили. Этот "оппозиционер" Смольному и Кремлю в ножки кланялся и благодарил за помощь на выборах, да портреты Путина с Бегловым моментом на место повесил после звонка сверху.
Zas
Да ну, ерунда какая, нарушение регламента. Вот например главой МО Остров Декабристов является вообще не депутат, зато начальница службы в УК Возрождение Ольга Погосян. И ничего страшного не происходит. Руководит себе и управдомами и депутатами. Правда на одном из сайтов знакомств она зарегистрировалась, как Алла (адрес странички имеется). Но это ничего. Бывает и хуже.
Yes_5e4d665c7c447
А Борьку Островского Председателем ТИКа? Это нормально? Дебильная власть
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