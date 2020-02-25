Суд признал незаконным избрание оппозиционера Павла Швеца главой МО № 72

Как утверждал истец, первое заседание нового состава совета после сентябрьских выборов было проведено с нарушением регламента, а это значит, что и все принятые на нем решения недействительны. В том числе, и об избрании главой совета депутата от «Партии Роста» Павла Швеца. По мнению Артемьева, инициировать первое заседание могла только муниципальная избирательная комиссия, и оно должно было пройти 1 октября.

Фрунзенский районный суд 25 февраля признал незаконным избрание главой муниципального образования № 72 оппозиционера Павла Швеца, передает корреспондент «Фонтанки» из зала заседаний. Иск подал глава фракции «Единой России» в МО депутат Игорь Артемьев.

В муниципалитете у «Партии Роста» 15 из 20 мандатов, остальные — у представителей «Единой России». Впервые совет собрался 25 сентября, срочность обуславливала необходимость отзыва из Минюста документов об изменении устава МО, которое увеличивало бы кворум с 11 до 17 депутатов.

Швец подтвердил, что оспорит решение суда. Подробнее в ближайшее время читайте в материале «Фонтанки».