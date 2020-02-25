Фигурантов дела «Сети» доставили в военный суд. От любопытных глаз их охраняет ОМОН
Второй западный окружной военный суд загодя начал подготовку к процессу по делу террористического сообщества «Сеть». Подсудимых Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова доставили на площадь Труда за два часа до заседания.
Как передает корреспондент «Фонтанки», днем 25 февраля к зданию суда подъехал конвойный автомобиль, из которого вывели Филинкова и Бояршинова. Сотрудники ОМОНа встали живым коридором.
Дело «Сети» возобновится сегодня после длительного перерыва. В июне 2019 года защита попросила признать недопустимыми материалы из пензенского дела. Второй западный окружной военный суд предпочел дождаться, пока в Пензе вынесут обвинительный приговор.
По версии прокуратуры, Филинков и Бояршинов, исповедуя анархистские взгляды, вступили в сообщество «Сеть» для вооруженного мятежа и захвата власти. По тому же обвинению жители Пензы получили до 18 лет строгого режима. Их публично поддерживают тысячи студентов, ученых, педагогов, деятелей культуры, адвокатов, требуя пересмотреть приговор и обратить внимание на заявления о пытках со стороны сотрудников ФСБ.