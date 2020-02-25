Фигурантов дела «Сети» доставили в военный суд. От любопытных глаз их охраняет ОМОН

Как передает корреспондент «Фонтанки», днем 25 февраля к зданию суда подъехал конвойный автомобиль, из которого вывели Филинкова и Бояршинова. Сотрудники ОМОНа встали живым коридором.



Дело «Сети» возобновится сегодня после длительного перерыва. В июне 2019 года защита попросила признать недопустимыми материалы из пензенского дела. Второй западный окружной военный суд предпочел дождаться, пока в Пензе вынесут обвинительный приговор.

По версии прокуратуры, Филинков и Бояршинов, исповедуя анархистские взгляды, вступили в сообщество «Сеть» для вооруженного мятежа и захвата власти. По тому же обвинению жители Пензы получили до 18 лет строгого режима. Их публично поддерживают тысячи студентов, ученых, педагогов, деятелей культуры, адвокатов, требуя пересмотреть приговор и обратить внимание на заявления о пытках со стороны сотрудников ФСБ.