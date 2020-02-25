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25.02.2020 13:15
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Фигурантов дела «Сети» доставили в военный суд. От любопытных глаз их охраняет ОМОН

Второй западный окружной военный суд загодя начал подготовку к процессу по делу террористического сообщества «Сеть». Подсудимых Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова доставили на площадь Труда за два часа до заседания.

Виктор Филинков
Виктор Филинковавтор фото — Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Юлий Бояршинов
Юлий Бояршиновавтор фото — Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», днем 25 февраля к зданию суда подъехал конвойный автомобиль, из которого вывели Филинкова и Бояршинова. Сотрудники ОМОНа встали живым коридором.

Дело «Сети» возобновится сегодня после длительного перерыва. В июне 2019 года защита попросила признать недопустимыми материалы из пензенского дела. Второй западный окружной военный суд предпочел дождаться, пока в Пензе вынесут обвинительный приговор.

По версии прокуратуры, Филинков и Бояршинов, исповедуя анархистские взгляды, вступили в сообщество «Сеть» для вооруженного мятежа и захвата власти. По тому же обвинению жители Пензы получили до 18 лет строгого режима. Их публично поддерживают тысячи студентов, ученых, педагогов, деятелей культуры, адвокатов, требуя пересмотреть приговор и обратить внимание на заявления о пытках со стороны сотрудников ФСБ.

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Комментарии (6)

Никита Ефимов
По УПК РФ статья (Терроризм) подсудность военного суда вспомните всех полевых командиров и боевиков с Сев.Кавказа судил трибунал.
dragvs
Военный суд тут недопустим, отсутствие суда присяжных в деле это прямое нарушение прав человека.
Var
Суду хорошо бы вспомнить ст.17 УПК РФ: судья, а также прокурор оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и СОВЕСТЬЮ.
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