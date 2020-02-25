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25.02.2020 09:02
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Вандалы в Ленобласти облили краской новые мемориальные плиты погибшим финнам

Администрация Приморска в Выборгском районе обратилась в полицию после того, как неизвестные на минувших выходных осквернили плиты с именами погибших финских солдат и местных жителей.

Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне вечером следственно-оперативная группа выехала в Приморск после заявления местной администрации на «вопиющий акт вандализма». Неизвестные облили краской и нарисовали красную звезду на мемориальных плитах, которые появились в городе в конце прошлого года. Власти пообещали, что «подобные выходки не останутся безнаказанными».

В 1948 году кладбище с 200 финскими могилами в Койвисто, как раньше назывался город в Ленобласти, решили убрать, а в кирхе устроить дом культуры. Идея восстановления принадлежит бывшим жителям Приморска из Финляндии, которые за свой счет благоустроили территорию.

Напомним, что ранее неприязнь людей вызвала открытая в Петербурге доска Карлу Густаву Маннергейму, установленная в июне 2016 года. Неизвестные обливали ее краской и рубили топором. Через несколько месяцев ее сняли. 

приморск-адм.рф
приморск-адм.рф
приморск-адм.рф

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Комментарии (2)

Eclips
Очень надеюсь что этих упырей найдут и они получат реальный срок.
Snaky
Овод? :)
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