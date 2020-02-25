Администрация Приморска в Выборгском районе обратилась в полицию после того, как неизвестные на минувших выходных осквернили плиты с именами погибших финских солдат и местных жителей.



Как стало известно «Фонтанке» 25 февраля, накануне вечером следственно-оперативная группа выехала в Приморск после заявления местной администрации на «вопиющий акт вандализма». Неизвестные облили краской и нарисовали красную звезду на мемориальных плитах, которые появились в городе в конце прошлого года. Власти пообещали, что «подобные выходки не останутся безнаказанными».