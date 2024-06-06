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    ПМЭФ 2024

    Мошенники уходят из онлайна: 75% их атак происходит в офисах банков

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    1 комментарий

    Мошенники меняют схемы обмана россиян и переориентируются на оффлайн-каналы. По данным ВТБ, если в прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн-каналы, а оставшиеся 25% — через офисы, то сейчас всё наоборот — доля оффлайн-хищений выросла до 75%, а в онлайне сократилась до 25%.

    Теперь мошенники стали целенаправленно вести потенциальных жертв в банковский офис, чтобы те самостоятельно оформили кредиты или сняли деньги, а дальше передали их заказчикам.

    Как сообщил в рамках ПМЭФ-2024 заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, по итогам первого квартала 2024 года банк выявил 3 миллиона подозрительных операций, удалось сохранить клиентам 2 миллиарда рублей.

    — В этом году три четверти атак мошенников связаны с получением наличных средств в офисах, — уточнил он. — Наша стратегическая задача — отследить атипичное поведение пользователя в режиме «360 градусов» и предупредить клиента об опасности во всех возможных каналах. Но даже подобный контроль не убережет на 100%, поэтому единственный верный путь для клиента — это сохранять повышенное внимание и критическое мышление, отсекать незнакомые и подозрительные звонки с первых секунд и не вестись на фантастические схемы или обещания сказочных доходов.

    По его словам, маркерами атипичного поведения клиента для банка могут быть, например, установка на смартфон программы удалённого доступа, длительные разговоры с незнакомыми абонентами и т. д.

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    Комментарии 1

    ЮлияБорисовна06 Июн 2024 в 17:23
    Когда человек берёт в банке деньги, банк записывает это себе в актив.
    У ПЧЁЛ НЕТ РЕЗОНА БОРОТЬСЯ ПРОТИВ МЁДА!
    +2−0
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