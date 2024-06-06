Мошенники уходят из онлайна: 75% их атак происходит в офисах банков

Мошенники меняют схемы обмана россиян и переориентируются на оффлайн-каналы. По данным ВТБ, если в прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн-каналы, а оставшиеся 25% — через офисы, то сейчас всё наоборот — доля оффлайн-хищений выросла до 75%, а в онлайне сократилась до 25%.
Теперь мошенники стали целенаправленно вести потенциальных жертв в банковский офис, чтобы те самостоятельно оформили кредиты или сняли деньги, а дальше передали их заказчикам.
Как сообщил в рамках
— В этом году три четверти атак мошенников связаны с получением наличных средств в офисах, — уточнил он. — Наша стратегическая задача — отследить атипичное поведение пользователя в режиме «
По его словам, маркерами атипичного поведения клиента для банка могут быть, например, установка на смартфон программы удалённого доступа, длительные разговоры с незнакомыми абонентами и