Мошенники уходят из онлайна: 75% их атак происходит в офисах банков

Мошенники меняют схемы обмана россиян и переориентируются на оффлайн-каналы. По данным ВТБ, если в прошлом году до 75% хищений средств проходило через онлайн-каналы, а оставшиеся 25% — через офисы, то сейчас всё наоборот — доля оффлайн-хищений выросла до 75%, а в онлайне сократилась до 25%.



Теперь мошенники стали целенаправленно вести потенциальных жертв в банковский офис, чтобы те самостоятельно оформили кредиты или сняли деньги, а дальше передали их заказчикам.

