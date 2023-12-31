В центр Петербурга не пускают пешеходов. Пока

Читатели «Фонтанки» сообщают о том, что в центре Петербурга на перекрытую для празднования часть не пускают пешеходов.



Это связано с антитеррористическими мероприятиями, которые проходят на участке с 18:00. По данным «Фонтанки», пропускать через рамки будут с восьми вечера.

Ограничения коснулись и тех, кто решил отпраздновать Новый год в ресторанах в центре Петербурга. «Фонтанка» писала, что для многих заведений это стало сюрпризом.

Ранее стало известно, что власти Петербурга приняли решение в знак поддержки Белгорода отказаться от проведения новогоднего концерта на Дворцовой площади. Не состоится также праздничный салют над Петропавловской крепостью.