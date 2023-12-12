В России штраф за нарушения при обращении с биометрией вырос до миллиона рублей

В России с сегодняшнего дня выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных. Соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин 12 декабря.



Согласно данным на официальном портале правовой информации, строже будут наказывать за нарушения не только при размещении, но и при обновлении биометрии. Физическим лицам придется платить штраф до 30 тысяч рублей, чиновникам в 10 раз больше — до 300 тысяч. Для компаний наказание может составить до 1 миллиона рублей.

Штрафы предусмотрены и за обработку персональных данных без письменного согласия. Гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам до 300 тысяч, юридическим лицам пренебрежение требованиями может обойтись в 700 тысяч рублей.