В России штраф за нарушения при обращении с биометрией вырос до миллиона рублей

В России с сегодняшнего дня выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных. Соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин 12 декабря.
Согласно данным на официальном портале правовой информации, строже будут наказывать за нарушения не только при размещении, но и при обновлении биометрии. Физическим лицам придется платить штраф до 30 тысяч рублей, чиновникам в 10 раз больше — до 300 тысяч. Для компаний наказание может составить до 1 миллиона рублей.
Штрафы предусмотрены и за обработку персональных данных без письменного согласия. Гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам до 300 тысяч, юридическим лицам пренебрежение требованиями может обойтись в 700 тысяч рублей.
Кроме того, увеличивается наказание за повторные нарушения: для граждан на 10 тысяч рублей — до 30 тысяч, а для должностных лиц на 400 тысяч — до 500 тысяч рублей. У ИП и юридических лиц все строже — для первых сумма вырастет с 300 тысяч до 1 млн, для вторых — с 500 тысяч до 1, 5 млн.
Ранее «Фонтанка» сообщала о вступлении в силу поправок в 114-ФЗ о порядке въезда и выезда за границу.