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    19 декабря — круглый стол «Сделано в СПБ и ЛО: как развиваются российские компании в 2023 году»

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    По данным исследования «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра», проведенного Высшей школой экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией — в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%), меньше всего — в станкоинструментальной промышленности (24%), фармацевтической промышленности (35%) и в индустрии детских товаров (31%).

    Еще с 2014 года стремление к технологической независимости стало подкрепляться различными санкциями, а в 2022 году этот процесс приобрел жизненно важное значение. Между тем, многие предприятия восприняли новый вызов как возможность занять освободившиеся ниши. Помогло ли отсутствие конкуренции с западными гигантами — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие отрасли наиболее активно развиваются в Петербурге?
    • Что способствовало развитию конкретных отраслей в Петербурге в 2023 году (каждый участник может рассказать про свою сферу деятельности)?
    • С какими основными трудностями пришлось столкнуться в 2023 году?
    • Насколько для ваших потребителей важно, что продукция/услуги принадлежат именно местному бренду, петербургской компании?
    • Какая поддержка нужна российским производителям для успешного процесса импортозамещения?
    • Как вы видите перспективы повышения уровня технологической независимости в будущем — по вашей отрасли и в целом?

    К участию приглашаются компании, предлагающие продукцию и услуги собственного производства, созданные и развивающиеся в Петербурге и Ленобласти.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 19 декабря 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru

    План мероприятий

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