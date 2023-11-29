19 декабря — круглый стол «Сделано в СПБ и ЛО: как развиваются российские компании в 2023 году»

По данным исследования «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра», проведенного Высшей школой экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией — в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%), меньше всего — в станкоинструментальной промышленности (24%), фармацевтической промышленности (35%) и в индустрии детских товаров (31%).
Еще с 2014 года стремление к технологической независимости стало подкрепляться различными санкциями, а в 2022 году этот процесс приобрел жизненно важное значение. Между тем, многие предприятия восприняли новый вызов как возможность занять освободившиеся ниши. Помогло ли отсутствие конкуренции с западными гигантами — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие отрасли наиболее активно развиваются в Петербурге?
- Что способствовало развитию конкретных отраслей в Петербурге в 2023 году (каждый участник может рассказать про свою сферу деятельности)?
- С какими основными трудностями пришлось столкнуться в 2023 году?
- Насколько для ваших потребителей важно, что продукция/услуги принадлежат именно местному бренду, петербургской компании?
- Какая поддержка нужна российским производителям для успешного процесса импортозамещения?
- Как вы видите перспективы повышения уровня технологической независимости в будущем — по вашей отрасли и в целом?
К участию приглашаются компании, предлагающие продукцию и услуги собственного производства, созданные и развивающиеся в Петербурге и Ленобласти.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 19 декабря 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Татьяна Дубровская, +7 (905) 280–68–05, td@fontanka.ru