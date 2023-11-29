19 декабря — круглый стол «Сделано в СПБ и ЛО: как развиваются российские компании в 2023 году»

По данным исследования «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра», проведенного Высшей школой экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией — в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%), меньше всего — в станкоинструментальной промышленности (24%), фармацевтической промышленности (35%) и в индустрии детских товаров (31%).



Еще с 2014 года стремление к технологической независимости стало подкрепляться различными санкциями, а в 2022 году этот процесс приобрел жизненно важное значение. Между тем, многие предприятия восприняли новый вызов как возможность занять освободившиеся ниши. Помогло ли отсутствие конкуренции с западными гигантами — обсудим на круглом столе.

