Число поездов, задержанных из-за непогоды на юге России, сократилось до семнадцати. Среди них — два в Петербург

Российские железные дороги продолжают работать над восстановлением движения поездов на Черноморском побережье, пострадавшем от шторма. В настоящее время количество задерживающихся поездов дальнего следования сократилось до семнадцати, сообщили 28 ноября в компании.
«Из Адлера до Санкт-Петербурга идут поезда
Пассажирам задержанных поездов оказывается вся необходимая помощь. Им предоставляются питание и питьевая вода, а также места для отдыха на вокзалах. В общей сложности РЖД выдали
На участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошёл подмыв насыпи железной дороги, движение организовано по одному пути в реверсивном режиме.
К работам по ликвидации последствий непогоды привлечены 158 человек. На данный момент контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановлена. Основные силы брошены на предотвращение разрушения береговой линии. Проблемные участки засыпают щебнем, бутовым камнем, прибрежную инфраструктуру укрепляют с помощью тетраподов — специальных изделий из железа и бетона.
Накануне из-за неблагоприятных условий на Черноморском побережье было задержано около 50 пассажирских поездов, два из них следовали из Крыма в Петербург. Поезд