Число поездов, задержанных из-за непогоды на юге России, сократилось до семнадцати. Среди них — два в Петербург

Российские железные дороги продолжают работать над восстановлением движения поездов на Черноморском побережье, пострадавшем от шторма. В настоящее время количество задерживающихся поездов дальнего следования сократилось до семнадцати, сообщили 28 ноября в компании.

«Из Адлера до Санкт-Петербурга идут поезда № 114 с фактической задержкой 5 часов 26 минут , № 036 с задержкой ориентировочно более трех часов», — рассказали «Фонтанке» в единой справочной о поездах и билетах РЖД.

