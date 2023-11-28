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    Число поездов, задержанных из-за непогоды на юге России, сократилось до семнадцати. Среди них — два в Петербург

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    Российские железные дороги продолжают работать над восстановлением движения поездов на Черноморском побережье, пострадавшем от шторма. В настоящее время количество задерживающихся поездов дальнего следования сократилось до семнадцати, сообщили 28 ноября в компании.

    «Из Адлера до Санкт-Петербурга идут поезда № 114 с фактической задержкой 5 часов 26 минут, № 036 с задержкой ориентировочно более трех часов», — рассказали «Фонтанке» в единой справочной о поездах и билетах РЖД.

    Пассажирам задержанных поездов оказывается вся необходимая помощь. Им предоставляются питание и питьевая вода, а также места для отдыха на вокзалах. В общей сложности РЖД выдали 12,5 тысячи продуктовых наборов.

    На участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошёл подмыв насыпи железной дороги, движение организовано по одному пути в реверсивном режиме.

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    К работам по ликвидации последствий непогоды привлечены 158 человек. На данный момент контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс восстановлена. Основные силы брошены на предотвращение разрушения береговой линии. Проблемные участки засыпают щебнем, бутовым камнем, прибрежную инфраструктуру укрепляют с помощью тетраподов — специальных изделий из железа и бетона.

    Накануне из-за неблагоприятных условий на Черноморском побережье было задержано около 50 пассажирских поездов, два из них следовали из Крыма в Петербург. Поезд № 007 Севастополь — Санкт-Петербург в итоге отправился с опозданием на час, уточнили в единой справочной РЖД.

    Фото: Официальный новостной канал РЖД

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