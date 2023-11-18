Прокуратура организовала проверку после сбоя в расписании электричек на Приозерском направлении

После задержек движения электропоездов на Приозерском направлении Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом в субботу, 18 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.
Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров из-за «задержек электропоездов на станциях Гатчина, Горелово, Кингисепп, Ораниенбаум».
«По предварительным данным, на станциях Приозерского направления проводились ремонтные работы по замене стрелочного перевода железнодорожных путей. На станции Горелово сбой движения поездов произошел по техническим причинам», — говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Ведомство обещает проверить все обстоятельства и дать оценку действиям ответственных лиц.
Вечером в пятницу, 17 ноября, пассажиры электричек провели на Балтийском вокзале гораздо больше времени, чем ожидали. Поезда в направлении станций Калище, Ораниенбаум, Гатчина и Сиверская отправлялись с опозданием иногда более чем на час. «Фонтанка» писала о сбое движения электропоездов на Приозерском направлении. Там задержки в отправлении были до полутора часов. Официальная версия ОЖД — технический сбой на станции Ручьи.