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    Сбой в Ручьях задержал электрички в Приозерском направлении

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    Вечер пятницы, 17 ноября, перестал быть томным для пассажиров, которые хотели разъехаться по домам в направлении Сосново и Приозерска после 17 часов.

    «Задержаны поезда Сосново — Петербург (стоит на станции Девяткино), Приозерск — Петербург (стоит на станции Капитолово), Петербург — Кузнечное, Петербург — Васкелово. В Девяткино скопилось большое количество пассажиров, желающих уехать в направлении Сосново», — сообщил «Фонтанке» читатель. В ожидании поезда на перроне станции Девяткино мерзли десятки пассажиров.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Сбой в движении пригородных поездов на Приозерском направлении произошел по техническим причинам на станции Ручьи», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

    Сейчас пригородные поезда на Приозерском направлении из Петербурга и обратно следуют с задержками от 14 минут до 1 часа, отметили в компании.

    Поезд № 6555 Петербург — Васкелово задерживается на 40 минут, № 6579 Петербург — Кузнечное — на 43 минуты, № 6553 Петербург — Сосново — на 47 минут; № 6544 Сосново — Петербург — на 52 минуты.

    В ОЖД добавили, что делают все возможное, чтобы отставание пригородных поездов сократить.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Железная дорогаСбой в движении
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