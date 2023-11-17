Сбой в Ручьях задержал электрички в Приозерском направлении

Вечер пятницы, 17 ноября, перестал быть томным для пассажиров, которые хотели разъехаться по домам в направлении Сосново и Приозерска после 17 часов.

«Задержаны поезда Сосново — Петербург (стоит на станции Девяткино), Приозерск — Петербург (стоит на станции Капитолово), Петербург — Кузнечное, Петербург — Васкелово. В Девяткино скопилось большое количество пассажиров, желающих уехать в направлении Сосново», — сообщил «Фонтанке» читатель. В ожидании поезда на перроне станции Девяткино мерзли десятки пассажиров.

