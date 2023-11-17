Сбой в Ручьях задержал электрички в Приозерском направлении

Вечер пятницы, 17 ноября, перестал быть томным для пассажиров, которые хотели разъехаться по домам в направлении Сосново и Приозерска после 17 часов.
«Задержаны поезда Сосново — Петербург (стоит на станции Девяткино), Приозерск — Петербург (стоит на станции Капитолово), Петербург — Кузнечное, Петербург — Васкелово. В Девяткино скопилось большое количество пассажиров, желающих уехать в направлении Сосново», — сообщил «Фонтанке» читатель. В ожидании поезда на перроне станции Девяткино мерзли десятки пассажиров.
«Сбой в движении пригородных поездов на Приозерском направлении произошел по техническим причинам на станции Ручьи», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Сейчас пригородные поезда на Приозерском направлении из Петербурга и обратно следуют с задержками от 14 минут до 1 часа, отметили в компании.
Поезд № 6555 Петербург — Васкелово задерживается на 40 минут,
В ОЖД добавили, что делают все возможное, чтобы отставание пригородных поездов сократить.