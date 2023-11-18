Стояли долго, ехали медленно. Впечатления читателей «Фонтанки» от сбоя в расписании электричек с Балтийского вокзала и на Приозерском направлении

Пассажиры электричек, которые провели вечером 17 ноября на Балтийском вокзале гораздо больше времени, чем собирались — сообщили, что все-таки поехали по домам, но очень медленно. О своих дорожных приключениях читатели «Фонтанке» рассказывают в нашем телеграм-канале.
Напомним, из-за задержки электричек на Балтийском вокзале вечером в пятницу там застряли десятки(если не сотни) пассажиров. Поезда в направлении станций Калище, Ораниенбаум, Гатчина и Сиверская отправлялись с опозданием иногда более чем на час.
Но и потом люди массово сообщали — электрички шли медленно и часто останавливались, иногда на полчаса. Публикуем самые типичные комментарии:
«21:15«Калище — едем где то в Петергофе. Дальше, наверное, норм. Всем тёплого вечера!!»
«Электричка на Гатчину, не может доехать до броневой. Едем медленно»
«Сидим на Броневой ((((((»
«Сидим в поезде, точнее, «стоим» перед Броневой, электричка на «21:15», сказали, поедем только через полчаса»
«Да, проехали одну станцию и опять стоим. Господи, дай людям телепорт!»
На Октябрьской железной дороге задержки электричек объяснили «техническими причинами». «В 20:20 на станции Лигово по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов», — сообщил «Фонтанке» представитель ОЖД.
Напомним, ранее «Фонтанка» писала о сбое движения электропоездов на Приозерском направлении. Там задержки в отправлении были до полутора часов. Официальная версия ОЖД — технический сбой на станции Ручьи.