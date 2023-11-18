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    Стояли долго, ехали медленно. Впечатления читателей «Фонтанки» от сбоя в расписании электричек с Балтийского вокзала и на Приозерском направлении

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    2 комментария

    Пассажиры электричек, которые провели вечером 17 ноября на Балтийском вокзале гораздо больше времени, чем собирались — сообщили, что все-таки поехали по домам, но очень медленно. О своих дорожных приключениях читатели «Фонтанке» рассказывают в нашем телеграм-канале.

    Напомним, из-за задержки электричек на Балтийском вокзале вечером в пятницу там застряли десятки(если не сотни) пассажиров. Поезда в направлении станций Калище, Ораниенбаум, Гатчина и Сиверская отправлялись с опозданием иногда более чем на час.

    Но и потом люди массово сообщали — электрички шли медленно и часто останавливались, иногда на полчаса. Публикуем самые типичные комментарии:

    «21:15«Калище — едем где то в Петергофе. Дальше, наверное, норм. Всем тёплого вечера!!»

    «Электричка на Гатчину, не может доехать до броневой. Едем медленно»

    «Сидим на Броневой ((((((»

    «Сидим в поезде, точнее, «стоим» перед Броневой, электричка на «21:15», сказали, поедем только через полчаса»

    «Да, проехали одну станцию и опять стоим. Господи, дай людям телепорт!»

    На Октябрьской железной дороге задержки электричек объяснили «техническими причинами». «В 20:20 на станции Лигово по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов», — сообщил «Фонтанке» представитель ОЖД.

    Напомним, ранее «Фонтанка» писала о сбое движения электропоездов на Приозерском направлении. Там задержки в отправлении были до полутора часов. Официальная версия ОЖД — технический сбой на станции Ручьи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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