Стояли долго, ехали медленно. Впечатления читателей «Фонтанки» от сбоя в расписании электричек с Балтийского вокзала и на Приозерском направлении

Пассажиры электричек, которые провели вечером 17 ноября на Балтийском вокзале гораздо больше времени, чем собирались — сообщили, что все-таки поехали по домам, но очень медленно. О своих дорожных приключениях читатели «Фонтанке» рассказывают в нашем телеграм-канале.



Напомним, из-за задержки электричек на Балтийском вокзале вечером в пятницу там застряли десятки(если не сотни) пассажиров. Поезда в направлении станций Калище, Ораниенбаум, Гатчина и Сиверская отправлялись с опозданием иногда более чем на час.

