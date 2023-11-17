«Адская задержка электричек». Сотни людей застряли на Балтийском вокзале

Из-за задержки электричек на Балтийском вокзале вечером в пятницу, 17 ноября, застряли десятки пассажиров. Как сообщают читатели «Фонтанки», поезда в направлении станций Калище, Ораниенбаум, Гатчина и Сиверская задерживаются более чем на час.



«Митрофаньевское шоссе также перекрыто. Полисмен говорит что вероятно до часу ночи. Такси не вызвать», — пожаловался читатель.

На Октябрьской железной дороге задержки электричек объяснили «техническими причинами». «В 20:20 на станции Лигово по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов», — сообщил «Фонтанке» представитель ОЖД.