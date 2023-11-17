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    «Адская задержка электричек». Сотни людей застряли на Балтийском вокзале

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    Из-за задержки электричек на Балтийском вокзале вечером в пятницу, 17 ноября, застряли десятки пассажиров. Как сообщают читатели «Фонтанки», поезда в направлении станций Калище, Ораниенбаум, Гатчина и Сиверская задерживаются более чем на час.

    «Митрофаньевское шоссе также перекрыто. Полисмен говорит что вероятно до часу ночи. Такси не вызвать», — пожаловался читатель.

    На Октябрьской железной дороге задержки электричек объяснили «техническими причинами». «В 20:20 на станции Лигово по техническим причинам произошел сбой в движении пригородных поездов», — сообщил «Фонтанке» представитель ОЖД.

    Электрички задерживаются уже до 1 часа 08 минут.

    — № 6634 сообщением Лебяжье — Петербург задерживается на 57 минут;

    — № 6578 Ораниенбаум-1 — Санкт-Петербург — на 1 час 8 минут;

    читатель «Фонтанки»

    В ОЖД извинились перед пассажирами, и добавили, что «предпринимают все необходимые меры для ввода поезда в график».

    Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8–800–775–00–00 (звонок из любой точки России бесплатный).

    Ранее «Фонтанка» писала о сбое движения электропоездов в Приозерском направлении

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