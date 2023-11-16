6 декабря — круглый стол «Лидеры о главном. Рынок лизинга»

Рынок лизинга в первом полугодии 2023 года показал рост после неопределенной ситуации в прошлом году, когда и с поставками техники были проблемы, и компании остановили инвестиции в развитие. Международная ситуация изменила расклад на рынке техники и автотранспорта, и к новым условиям пришлось приспосабливаться и лизинговым компаниям, и их клиентам. Как сложилась ситуация в 2023 году, какие сегменты развивались наиболее активно — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как развивался рынок лизинга в 2023 году? Какие тенденции можно отметить?
- Какие сегменты наиболее активно развивались в этом году, а в каких наблюдается замедление или падение числа сделок?
- Как изменился портфель с точки зрения предметов лизинга? В каких сегментах сильнее всего наблюдается китайская экспансия?
- Условия лизинга, их изменение и зависимость от ключевой ставки, которую поднимал Центробанк во втором полугодии.
- Прогнозы развития рынка лизинга на 2024 год.
К участию приглашаются лизинговые компании, а также автотранспортные и промышленные предприятия — крупные клиенты лизинговых компаний.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте«Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 6 декабря 2023 года
Контакты для участия:
Екатерина Демахина, +7 911 912 4448, ed@fontanka.ru