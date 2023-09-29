В Русском музее масштабно покажут «филоновцев», включая работы, почти неизвестные зрителям

Новый проект в Мраморном дворце обещает большое представительство учеников Павла Филонова: на выставке будут панно с выставки «филоновцев» в Доме Печати 1927 года, а также работы Георгия Новикова, Прасковьи Важновой, Ксении Ливчак и Михаила Макарова, которые музей приобрёл в последние десятилетия.



Павел Зальцман. Групповой портрет. 1930-е. Х.,м. 97 х 107. ГРМ. Фото: Пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





Выставка «Школа Филонова» в Мраморном дворце обещает показать всё богатство «филоновского» корпуса работ в собрании Русского музея, включая вещи, которые зрители видят крайне редко (а кое-что публике представят впервые). Павел Филонов (1882 — 1941) — знаковая фигура искусства XX века. Его «Коллектив мастеров аналитического искусства» существовал с лета 1925 года до смерти мастера от истощения в блокадном Ленинграде в декабре 1941. У объединения был устав, согласно которому его участникам запрещалось входить в любые другие группировки и участвовать в их выставках, как говорят в музее: «Единство метода требовало полной самоотдачи и духовного единства».



Татьяна Глебова. Автопортрет с И.А. Браудо. 1930-е. Х.,м. 65.5 х 42.5. ГРМ Фото: Пресс-служба ГРМ С.Л. Закликовская. Композиция. В деревне. Начало 1930-х. Бумага, графитный карандаш, тушь. Фото: Пресс-служба ГРМ Юрий Хржановский. Сибирские партизаны. 1927. Холст, масло. 410х290. ГРМ Фото: Пресс-служба ГРМ Поделиться Поделиться





«Филоновцы» реализовали несколько крупных проектов: выставку и оформление спектакля «Ревизор» в Доме Печати в 1927 году, оформление первого иллюстрированного издания карело-финского эпоса «Калевала» на русском языке в 1932. В 1928 года двадцать три художника школы Филонова представили свои работы на выставке «Современные ленинградские художественные группировки». В Мраморном дворце покажут четыре панно из тех, что были на выставке в Доме Печати: «Сибирских партизанов» Юрия Хржановского, «Казнь революционера» Алевтины Мордвиновой, «Рабочего, сидящего за столом» Эдуарда Тэнисмана и «Старый и новый быт» Софьи Закликовской. Ещё вы увидите работы Андрея Сашина для постановки «Ревизора»: одиннадцать эскизов костюмов и композицию задника, все вместе они раньше не показывались и не выставлялись. «Театральную» часть экспозиции дополнят эскизы костюмов художников Артура Ляндсберга и Николая Евграфова из собрания Музея театрального и музыкального искусства.



Кроме того, вы сможете увидеть эскизы Татьяны Глебовой для оформления оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» (1931/32) из Музея истории Петербурга, которые редко появляются на выставках, и ранние «филоновские» вещи Евгения Кибрика и Бориса гурвича из московской частной коллекции.



Выставка «Школа Филонова» пройдёт в Мраморном дворце с 6 октября 2023 по 22 января 2024. 12+

