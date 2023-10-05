Под музыку Вивальди: Праздник осени перенесёт Летний сад в эпоху барокко

Музыка эпохи барокко и уроки кулинарии по рецептам прошлых веков вместе с плетением венков и гирлянд из ярких листьев станут важными частями программы «Барочный огород. Праздник осени» (0+) в Летнем саду. В день фестиваля, 8 октября, вход в часть сада будет платным: попасть в боскет «Красный сад» и в павильон «Голубятня» в воскресенье можно будет лишь по билетам.



Зато их обладатели смогут послушать исполнителей барочной музыки и больше узнать об этом искусстве или приобщиться к мастерству сервировки праздничного стола. В «Голубятню» организаторы будут пускать горожан по сеансам и группами не больше 12 человек. Всё для того, чтобы посетители без спешки поучаствовали во флористических мастер-классах, которые идут там до вечера.