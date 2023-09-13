В Смольном рассказали, когда начнут обустраивать новые площадки ОЭЗ на Парнасе и в Шушарах

Проектирование новых площадок Особой экономической зоны Санкт-Петербурга начнется в 2024 году. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков 13 сентября.



«Мы направили в Минэкономразвития необходимые документы для расширения ОЭЗ. Планируем, что работы по проектированию и техническому присоединению будут начаты в 2024 году», — сообщил он

По словам вице-губернатора, площадь зоны в Шушарах составит 127,2 га, на Парнасе — пока 20,6 га. Специализация обеих площадок — технико-внедренческая деятельность.