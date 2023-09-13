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    В Смольном рассказали, когда начнут обустраивать новые площадки ОЭЗ на Парнасе и в Шушарах

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    3 комментария

    Проектирование новых площадок Особой экономической зоны Санкт-Петербурга начнется в 2024 году. Об этом в интервью «Фонтанке» рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков 13 сентября.

    «Мы направили в Минэкономразвития необходимые документы для расширения ОЭЗ. Планируем, что работы по проектированию и техническому присоединению будут начаты в 2024 году», — сообщил он

    По словам вице-губернатора, площадь зоны в Шушарах составит 127,2 га, на Парнасе — пока 20,6 га. Специализация обеих площадок — технико-внедренческая деятельность.

    На развитие и строительство площадки на Парнасе в Адресной инвестиционной программе уже предоставлены бюджетные инвестиции в размере 2,8 млрд рублей. «Якорным» резидентом будет Балтийская промышленная компания, которая займет сразу 11 га и будет производить тяжёлое оборудование для металлообработки. На площадку в Шушарах поступило более 10 заявок от предприятий.

    «В первую очередь это те, которые постучались в «Новоорловскую», но там уже физически мест нет», — отметил Поляков. Сейчас городские власти занимаются «расчисткой» действующей площадки. «Те предприятия, которые не выполняют инвестпрограмму или инвестиционные условия, будем выселять по суду», — пояснил чиновник. Таких примерно два десятка.

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    Комментарии 3

    Гость13 Сен 2023 в 15:02
    Туда их, туда.
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