Не только УЗИ. В частных клиниках и КТ с МРТ можно делать только по направлению врача

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





На ультразвуковое исследование, компьютерную или магнито-резонансную диагностику в государственную клинику пациент всегда приходит с врачебным направлением. В частной клинике можно было без него обойтись. Верховный суд РФ поставил точку в спорах о необходимости иметь направление на УЗИ в частной клинике. На самом деле речь не только об УЗИ, но и других видах диагностики. Почему Верховный суд защитил приказ Минздрава, «Фонтанке» объяснил юрист.



Верховный суд РФ не согласился с пациенткой, утверждавшей, что правила проведения УЗИ, утвержденные в 2020 году приказом Минздрава, ограничивают ее права. А в этих правилах сказано, что ультразвуковое исследование следует проводить только по направлению врача, независимо от формы собственности клиники, в которой оно проводится.



Правило, регламентирующее проведение УЗИ только пациентам с врачебным направлением, установлено более трёх лет назад приказом Минздрава № 557н в 2020 году. Его и оспаривала заявительница Оксана Иванова, следует из материалов суда. Как пояснила «Фонтанке» управляющий партнер «ОНЕГИН Групп — Медицинская адвокатура» Ольга Зиновьева, такие же требования Минздрав предъявляет и к рентгенологическим исследованиям, к которым относятся МРТ и КТ. Однако правила проведения лабораторных исследований (Приказ МЗ № 464н от 18 мая 2021 года) предусматривает почему-то возможность самостоятельного обращения пациента без оформления направления.



К стоимости УЗИ приплюсуйте консультацию врача УЗИ, КТ, МРТ в частных клиниках чаще всего делают пациенты, которым исследование рекомендуют врачи негосударственных медорганизаций, в которых они лечатся платно или по полису ДМС. Направление на бесплатные исследования у частников могут выдавать государственные клиники своим пациентам с полисами ОМС. Но у них объемы ограничены (зависят от так называемых плановых заданий на год) плюс очередь, несмотря на существующий в системе ОМС регламент, — месяц, а то и два.

Без направления УЗИ, КТ, МРТ за свой счет в частных клиниках всегда можно было сделать быстро или относительно быстро: записался на удобный день и время по телефону или онлайн: пришел, сделал, оплатил в кассе, в этот же день или на следующий получил результат.



Кому нужно сделать УЗИ без направления? Не только тем, кто от безделья занимается самостоятельно своим здоровьем или ипохондрикам. Чаще всего это пациенты государственных клиник (районных поликлиник), которые не хотят ждать месяцами назначенного врачом исследования, выполняют его в частной клинике за свой счет и приходят с результатами к своему врачу. Так происходит, потому что «государственный врач» не дает обычно направление в конкретную частную клинику, как и направление «в никуда» (считается, что иначе медорганизация — поликлиника, а точнее страховая компания в рамках ОМС должна оплачивать исследование). Получается, что, в соответствии с оспариваемыми в Верховном суде правилами Минздрава, пациент не может самостоятельно записаться на УЗИ без направления врача в любую клинику, когда в районной поликлинике оно недоступно. Его обязывают получить направление в конкретное медучреждение. Или получить его у врача клиники, в которой будет выполняться УЗИ, — оплатив при этом консультацию. Время проведения исследования тоже увеличивается — надо записаться на прием к этому врачу, посетить его, получить направление и записаться на УЗИ.



Слушание в суде — как договорный матч Получается, что Минздрав запретил, по сути, ускоренное проведение исследования пациентам, имеющим возможности оплатить его, а Верховный суд РФ согласился с этим запретом? Согласился, потому что любая медицинская процедура должна назначаться врачом с учетом показаний и противопоказаний. Это правило работает во всем мире. Почему против него «восстала» Оксана Иванова так, что ее не остановили судебные проволочки и финансовые издержки?

«Проблема, порождённая новыми правилами проведения УЗИ 2020-го года, давно уже осознана отраслью. Думаю, не ошибусь, предположив, что обращение в суд носит искусственный характер: иск очень похож на «договорный» — когда исковое заявление подаётся от «активно сочувствующего» гражданина, но клиника, чей отказ фигурирует в тексте решения ВС, заинтересована в нем гораздо больше, чем сама истица. Я вообще не разделяю алармического восприятия отдельными представителями отрасли решения ВС РФ, который просто проверил оспариваемые правила на предмет их соответствия федеральному законодательству и не нашёл оснований для их отмены или коррекции. А в этой связи возникает вопрос: почему нарушение клиниками правил воспринимается как норма, а указание им на необходимость их соблюдения — как нечто неудобное, нарушающее их привычные бизнес-процессы и мотивируется всегда правами или удобством пациентов?» — говорит Ольга Зиновьева.



Направление в частную клинику за свой счет от участкового терапевта Верховный суд разрешил?

Больше всего от необходимости выполнять исследование по направлению страдают клиники, бизнес которых построен на оказании моно-услуг (УЗИ, КТ, МРТ). Но, как говорит Ольга Зиновьева, медицинская деятельность не только и не столько бизнес, но и выполнение социальной задачи — охраны здоровья, поэтому соблюдение регламентов оказания медицинской помощи неизбежно:

«Спорным, однако, представляется процедура реализации пациентом права на выбор медицинской организации — здесь доводы ВС РФ мне всё же не показались убедительными. Но фактически это право может быть реализовано пациентом при составлении лечащим врачом такого направления: пациент может назвать врачу любую медицинскую организацию, либо несколько — и тогда лечащий врач выдаст несколько направлений — в этом его законодательство не ограничивает. Если же речь идёт о коммерческой клинике — она фактически выдаёт направление сама себе. Важно, что врач государственной или муниципальной поликлиники также формально никак не связан требованиями направлять «к себе самому». И как раз это решение ВС РФ обязывает его прислушиваться к пожеланиям пациента о той клинике, куда пациент желает получить направление. Соответственно, и отказ в его выдаче в определённую клинику (коммерческую) или даже в несколько клиник врач не вправе мотивировать соображениями необходимости «сохранения пациента в системе ОМС» или, например, отсутствием плановых объёмов — его дело выдать направление и всё, не сужая для пациента перечень клиник. А его выдача терапевтом поликлиники вовсе не является обязательством оказания этой услуги в рамках программы ОМС. Арбитражные суды уже несколько раз уже подчёркивали».